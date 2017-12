Seriál Hannibal: Nastražená bomba pod stolom nakoniec vybuchne

Surrealistická atmosféra, skvelé dialógy, ponory do hlbín ľudskej psychiky a skvelí herci sa postarali o popularitu seriálu Hannibal. Prečo ho teda už nikto nechce?

26. aug 2015 o 16:33 Marek Hudec

Sociálne siete zaplavili príspevky s označením #savehannibal. Reagujú na to, že seriál o zrejme najznámejšom vymyslenom vrahovi, ľudožrútovi, ktorého hral kedysi aj Anthony Hopkins, zrušili. Prečo toľkým divákom záleží na krvilačnom príbehu, kde hlavný hrdina s pôžitkárskym úsmevom porciuje ľudské končatiny do sekanej? Na seriáli, kde sa mŕtvoly zašívajú do konského brucha, používajú na hnojenie hríbov alebo ako včelie úle?

Známa televízna kritička Emily Nussbaum ho vraj prestala pozerať vtedy, keď jeden sériový vrah vyrezával do tiel obetí violončelá. Už nechcela vidieť viac nihilizmu, viac mučenia, viac vrahov – vykreslených ako umelcov. A napriek tomu sa k Hannibalovi mnohokrát vrátila.

Čo je na ňom potom také neodolateľné, že diváci jeho koniec nechcú prijať? Sympatickí herci na čele s dánskym hercom Madsom Mikkelsenom, umelecký prístup k vizuálnej stránke seriálu alebo surrealistická atmosféra zámerne pripomínajúca filmy Davida Lyncha? Alebo dlhé dialógy, ktoré realisticky skúmajú temné podpalubia ľudskej psychiky?

Večne ohrozený osud

Možno je jeho najsilnejšou zbraňou príbeh. Pripomínajúci partiu šachu, kde sa prebíja geniálny a mimoriadne citlivý vyšetrovateľ s geniálnym psychopatom. Hru, kde jeden môže stratiť zdravý rozum a druhý slobodu. Hru, ktorá sa môže napriek utužujúcemu sa priateľstvu medzi protivníkmi skončiť jedine krvavo.

Keď sa seriál pred troma rokmi začal, jeho scenárista a tvorca Bryan Fuller pre portál Screenrant prirovnával dej k bombe: „Viete, že niečo tiká pod stolom, potíte sa a napätie stúpa, ale neviete, kedy presne to vybuchne.“

Seriál pritom nikdy nebol presnou adaptáciou, spracovanie kníh je voľné, tvorcovia držali fanúšikov kníh v strehu aj tým, že sa zahrávali s následnosťou udalostí. Pre seriál ich pomiešali. Teraz diváci čakajú na to, ako ukončia dej podľa knihy Červený drak.

V nej už Hannibal poťahuje nitkami udalostí za mrežami. Na scénu totiž prišiel nový protivník – vrah inšpirovaný maľbami Williama Blaka.

Jahňatá mlčia

Lenže explozívny príbeh seriálu bol pôvodne naplánovaný až na sedem televíznych sezón – a teraz to vyzerá, že sa skončí treťou, a teda nechá osudy nedopovedané. Prečo? Aj keď od začiatku získavala voľná adaptácia kníh o inteligentnom kanibalovi nadšené hodnotenia kritikov, dostatočný počet divákov si zaistiť nevedela. A náklady na produkciu, ktorá v tretej sezóne cestovala po Taliansku, zrejme neustále rástli.

Napriek ambíciám tvorcov, ktorí chceli neskôr do deja zapracovať aj slávne Mlčanie jahniat, osud seriálu bol každý rok ohrozený. A teraz sa zrejme definitívne spečatil. Televízna spoločnosť NBC o ďalšie epizódy záujem nemá a tvorcovia nový domov nenašli. Jedinou alternatívou, zdá sa, môže byť filmové pokračovanie – ako naznačil Fuller na tohtoročnom Comic Cone.

Nebude to prvé jeho dielo, ktoré sa končí podobne nešťastne. Napriek mimoriadnemu talentu a citu pre rozprávačstvo a vizuálne umenie sa žiadny z výnimočných seriálov Bryana Fullera neudržal na obrazovke dlhšie ako tri roky. Rozprávkovú detektívku Povedz, kto ťa zabil (v origináli Pushing Daisies) môžete poznať aj z vysielania televízie Markíza. Tá prežila dvadsaťdva epizód. Hannibal sa udržal o necelú dvadsiatku častí dlhšie.

Fuller sa zúfalo snažil pre nenásytného kanibala nájsť nový domov na službách Netflix a Amazon, pre zložité rokovania s vysielacími právami sa ho však obe spoločnosti vzdali. Jahňatá tak budú mlčať aj dnes, keď sa osudy neúprosných vyšetrovateľov a desivých zloduchov uzavrú. Slovenskí diváci ich s menším oneskorením uvidia na káblovej stanici AXN.