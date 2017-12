Zo sveta filmu: Děvčátko Dorotka

Filmový debut mladého českého režiséra Benjamína Tučka Děvčátko zožal už na jesennom filmovom festivale v Bratislave úspech. Do distribúcie sa v Česku dostal v decembri, k nám prichádza až teraz.

30. jan 2003 o 9:30 Tina Čorná

Filmový debut mladého českého režiséra Benjamína Tučka Děvčátko zožal už na jesennom filmovom festivale v Bratislave úspech. Do distribúcie sa v Česku dostal v decembri, k nám prichádza až teraz. V týchto dňoch sa uchádza o pozornosť festivalovej poroty v Rotterdame. Táto trpká tragikomédia vyvolala v Prahe rozporné reakcie, napriek tomu záujem o ňu rastie. Príbeh sedemnásťročnej Emy, ktorá sa pokúša vzdorovať tupému stereotypu nekonformnou provokáciou, priťahuje aj skvelým scenárom. Snímka je prvou v stredoeurópskom regióne, nakrútenou novou japonskou digitálnou videotechnológiou HDTV CineAlta. Možno aj vďaka nej dosiahli tvorcovia zvláštnu farebnosť. Spolu s moderným hudobným pocitom indie scény 90. rokov sa tak tvorcom podarilo prostredie veľkomestského sídliska povýšiť až k sebestačnosti. Režisér a scenárista v jednej osobe Benjamin Tuček, ktorý sa osvedčil už ako pomocný režisér vo filme Návrat idiota, divákom uvoľnene ponúka svoj dobrý vkus, trvá na obrazovej aj obsahovej poetickosti inak surovej reality.

Povedali o filme

Dorotka Nvotová (Ema):

" Film je zaujímavý tým, že je vtipný, nesentimentálny a zároveň nabitý emóciami. Klasický český humor v ňom nenájdete, zámerne tam chýba. Tým je Děvčátko ojedinelé. Príbeh nie je len o "dievčatku", aj keď je pravda, že celý čas nezleziem z plátna. Zaujímavý je jej mladý pohľad. Určite by sa jej dalo všeličo vyčítať, čo ja viem, napríklad nestálosť vo vzťahoch, ale čo iné jej ostáva?

Myslím, že sa diváci rozdelia na tých, čo na sídlisku nikdy nežili a na tých ostatných, ktorí veľa vecí spoznajú... Aj keď je veľký rozdiel medzi českými a našimi sídliskami. V Prahe je to presne ako filme: všetky tie svetielka, bliky, iluminácie nie sú vykonštruované, už to tam vyzerá ako na nejakej vesmírnej stanici. Nenájdete tam už nič normálne a prirodzené. Na tomto pozadí je aj umelina sympatická. Ben Tuček si do vlastného scenára napísal, čo chcel. Páčilo sa mi, že ani raz nedopustil, aby som robila niečo, čo sa mi nepáčilo. Moja postava tak získala výnimočne prirodzený rozmer."

Ondřej Vetchý (otec zo sna, taxikár Ištván):

"Moja postava je človek bez minulosti - nikto nemá šancu zistiť, odkiaľ a kam smeruje. Zaujímavé a aj bezútešné na príbehu je, ako sa napokon ukáže, že nech človek hľadá okolo seba koľko chce, aj tak to skutočné upokojenie mu dokážu poskytnúť len tí najbližší ľudia. Tu to bolo stretnutie otca s dcérou, ktorý ju prinajmenšom v ničom nezavádza."

Benjamin Tuček (režisér):

"Nie som si istý prijatím, pretože názory na film sa rôznia. Tá rozpoltenosť ide naprieč generáciou detí a rodičov. Úplnou náhodou vznikol z Děvčátka česko-slovenský projekt. Keď som našiel Dorotku, odrazu bolo jasné, že musí mať aj slovenskú mamu, ktorú hrá Jana Hubinská. Lukáša Latináka som si pamätal z vystúpenia študentov VŠMU v rámci Shakespearovských dní, no a ústrednú skladbu - Atlantídu - som si pamätal ešte z detstva. Peterajov text vnímam ako veľmi výstižný aj pre dnešné pocity. Som rád, že to tak vyšlo, pretože to obohatilo celý film o nečakný významový rozmer."

Děvčátko

Česká Republika, 2002

réžia: Benjamin Tuček

scenár: Benjamin Tuček

produkcia: Daniel Tuček

kamera: Antonín Chundela

hudba: Ivo Heger

hrajú: Dorota Nvotová, Jana Hubinská, Ondřej Vetchý, Lukáš Latinák, Tatiana Vilhelmová, Mário Kubaš, Dana Batulková, Pavel Kikinčuk, Adéla Decastelo, Martha Issová

žáner: trpká tragikomédia

dĺžka: 83 minut

slovenská premiéra: 13. február 2003