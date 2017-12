Pavarotti sa vracia

30. jan 2003 o 10:30

Taliansky tenorista Luciano Pavarotti sa chce po viac než ročnej prestávke vrátiť na opernú scénu. Ako uviedol jeho hovorca, 67-ročný spevák by mal vystúpiť v Pucciniho Tosce 28. júna v Nemeckej opere v Berlíne. V Tosce v londýnskej Kráľovskej opere v Covent garden tiež spieval vlani v januári naposledy. Koncom mája musel odriecť svoje dve vystúpenia v newyorskej Metropolitnej opere pre chrípku. Potom oznámil ukončenie svojej speváckej kariéry. Poľa nového rozhodnutia by mal Pavarotti definitívne „odísť do dôchodku“ v októbri 2005, keď oslávi sedemdesiate narodeniny. (čtk)