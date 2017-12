Dvořák: Ukážte, akí ste frajeri!

Bývalý klávesista Lucie nevie, či sa so zvyšnými členmi bude zdraviťČeská kapela Lucie sa rozhodla, že ďalej bude pokračovať bez klávesistu Michala Dvořáka, ktorý sa výrazne podpísal pod aranžmány hitových pesničiek. David Koller, Robert Kodym a P.B.

30. jan 2003 o 13:30

Michal Dvořák. FOTO - LUCIE

CH. vraj chcú nový projekt. Hovorí za nich len stručné vyhlásenie na webovej stránke a viac nevie ani MICHAL DVOŘÁK.

Čo znamenajú slová „nezhody v umeleckej a hudobnej činnosti“, ktoré zvyšok Lucie uvádza ako dôvod vášho prepustenia?

„Takto zhrnuli svoje rozhodnutie. Toto vyhlásenie vzniklo, keď sme sa dohadovali, ako to oznámime verejnosti, a tú formuláciu som vymyslel paradoxne ja. Dozvedel som sa, že chcú hrať bez kláves len s gitarami a aby to nemuseli vysvetľovať, vydali toto stanovisko. Sú to však len dohady, ktorých bude ešte viac.“

Dohady? Nemá to rozumné vysvetlenie?

„Žil som v domnienke, že kapela má veľmi úspešné obdobie. Urobili sme koncert v Národnom divadle s veľkým obsadením, mal som pocit, že niekam smerujeme a naraz som sa dozvedel, že sa za mojím chrbtom takto dohodli. Tak by sa veci nemali riešiť.“

Aké boli vzťahy v kapele, kto sa s kým kamaráti?

„P.B.CH. tým, že hral s Robertom vo wanastovkách, si s ním lepšie rozumel a ja, ak som robil nejaké projekty mimo kapely, tak skôr s Davidom Kollerom. Inak boli vzťahy normálne.“

Beriete to ako podraz?

„Ani nie. Som len smutný, lebo som to nečakal. Na druhej strane, ak v kapele vládne zlý duch, som rád, že tam už nie som.“

Je divné, že traja hudobníci vás prekvapia všeobecným vyhlásením a viac o tom nechcú povedať. Nie je to mediálny ťah alebo nejaká finta?

„Všetko je možné, no ja sa len môžem domnievať. Asi sa nič nedozviem, keď si všetko nechávajú pre seba.“

Prestanete sa zdraviť?

„Uvidím, teraz mám kopu nevyriešených zmluvných vzťahov. Za pätnásť rokov vznikli väzby, ktoré bude treba rozviazať, a aj na tom sa ukáže, akí sú frajeri!“

Čo budete robiť ďalej?

„O prácu nemám núdzu. Robím hudbu k celovečerným filmom a divadelným predstaveniam, teraz budem mať na ňu viac času. Produkujem platňu Lenke Novej, ktorá spievala v Laure. Mám robiť pesničky k divadlu - niečo medzi činohrou, muzikálom a multimediálnym predstavením pre divadlo v Dejviciach.“

A čo tak založiť si vlastnú poprockovú kapelu?

„Skupinu určite nie, ale dostávam ponuky, a tak uvidím, ako sa to vyvrbí.“

DENISA VOLOŠČUKOVÁ