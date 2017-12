Druhý rok Horského filmového klubu

VYSOKÉ TATRY - Vo štvrtok 30. januára vstupuje premietaním prvého bloku horských filmov do druhého roku svojej existencie Horský filmový klub Vysoké Tatry. Diváci si tak môžu vybrať - buď si zvolia veľké plátno v miniatúrnom kine Múzea TANAP-u v Tatranske

30. jan 2003 o 17:30

j Lomnici, alebo prostredie pivného pubu v Klube horských vodcov v Starom Smokovci.

„Nie sme konkurenčným podujatím Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade. Festival má svoje kritériá, my máme úplne inú dramaturgiu,“ hovorí zakladateľ Horského filmového klubu Martin Murár. „Pôvodne sme mali záujem o spoluprácu s festivalom, nevyšlo to. Teraz sme sprievodným podujatím bratislavského festivalu Hory a mesto. V podstate šetríme divákom čas, z 33 festivalových filmov sme vybrali 19 z deviatich krajín sveta. U nás si ich divák môže pozrieť po častiach, za dva a pol mesiaca. Na festivale by musel odsedieť niekoľko hodín denne.“ Priaznivcom horskej kinematografie chce predstaviť to najlepšie z noviniek a aj oživiť tatranský večerný život v zimnej sezóne zmysluplnou náplňou. Preto Horský filmový klub podporuje aj mesto Vysoké Tatry.

Každý premietací deň dostane priestor aj hosť. V programe je teda šestnásť stretnutí s ľuďmi, ktorým dali hory zmysel života. „Hostí sa nám podarilo získať väčšinou na základe osobných kontaktov. Asi dve tretiny z nich sú ostrieľaní horskí vlci a tretina je vyhradená pre mladé talenty.“

Medzi hosťami bude napríklad skvelá poľská horolezkyňa Anna Cerwińska, ktorej sa podarilo vystúpiť na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov, ale má na svojom konte aj viacero úspechov na himalájskych osemtisícovkách. Z domácich príde chatár, skialpinista a horský nosič Viktor Beránek a predstaví sa aj Lucia Mišíková, známa popradskému publiku z úspešného filmu režiséra Barabáša Omo - cesta do praveku. Spomienka bude venovaná Karlovi Jakešovi, ktorý nedávno zahynul. Prvým hosťom, ktorý otvorí druhý ročník Horského filmového klubu, bude Igor Koller. Dnes v Tatranskej Lomnici sprístupnia aj vernisáž jeho fotografií zo sveta hôr a lezenia. (mik)