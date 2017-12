Peter O‘Toole nechce Oscara

30. jan 2003 o 16:30 EDWIN GRASSMEIER

Peter O‘Toole. FOTO - REUTERS

Niekoľko dní po tom, čo Americká akadémia filmových umení zverejnila svoje rozhodnutie udeliť tohtoročného Oscara za celoživotné dielo britskému hercovi Petrovi O‘Toolovi, napísal akadémii list, v ktorom prosí, aby mu cenu ešte neudeľovali. O‘Toole by ešte nechcel dostať čestného Oscara za celoživotné dielo. Prehovára americkú filmovú akadémiu, aby aspoň desať rokov počkala. Chce, aby mu zatiaľ ponechala šancu získať normálneho, a nie čestného Oscara: „Keďže som ešte stále v hre a tú peknú vec by som ešte stále mohol vyhrať, bolo by veľmi milé, keby ste tento hold mohli odložiť o desať rokov, až budem mať osemdesiat,“ prosí Peter O‘Toole vo vlastnoručne napísanom liste.

Za svoju takmer štyridsaťročnú kariéru bol O‘Toole dokopy sedemkrát nominovaný na Oscara, ale vytúženú sošku nakoniec nezískal ani raz. Nominovaný bol okrem iného za svoju najslávnejšiu rolu ako Lawrence z Arábie (1963), za Becketa (1965), Leva v zime (1969) a Goodbye Mr. Chips (1970). Hoci svoje najúspešnejšie filmy nakrútil v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, je dodnes aktívny a momentálne pracuje na dvoch projektoch: jedným je dráma Final Curtain (Posledná opona) o šoubiznise, druhým Bright Young Things (Krásne mladé stvorenia) Stephena Frya.

Podľa časopisu Variety je akadémia O‘Toolovým odmietnutím zahanbená. Prezident akadémie Frank Pierson povedal, že v rade akadémie mali pocit, že je načase, aby mal O‘Toole konečne v rukách vlastného Oscara. Nikto nechcel naznačiť, že je mimo hry, povedal Pierson. „Čestná cena sa udeľuje za výdobytky a zásluhy o filmové umenie, nie je to signál, aby ocenený odišiel do dôchodku,“ povedal Pierson a dodal, že akadémia sa preňho rozhodla jednomyseľne a s nadšením „pre jeho obrovský výkon a zásluhy“.

Akadémia podľa jeho slov dúfa, že O‘Toola ešte presvedčí, aby si sošku 23. marca prevzal. Rada akadémie reagovala na jeho list „s ľútosťou“. Ale aj s nádejou, že „by bolo skvelé, keby zmenil názor a prišiel“. Soška pre O‘Toola bude pripravená. „Môžete si ju prevziať, aj keď budete mať osemdesiat, kedykoľvek sa vám zachce.“

Slávnostné udeľovanie Oscara, z ktorej sa postupne vyvinula najväčšia gala šou planéty, budú sledovať milióny ľudí po celom svete. Tento rok bude večer moderovať hollywoodsky herec Steve Martin. Ceny budú prezentovať napríklad Julianne Moorová a Denzel Washington.