Iron Maiden sa vracajú, Pišta Vandal očakáva závan geniality

Iron Maiden ako jedni z prvých prekročili nielen hranice popkultúry, ale i železnú oponu.

27. aug 2015 o 17:09 Agda Bavi Pain

Plnokrvný tenor Brucea Dickinsona vekom získal na sile. Stopy na ňom nenechala ani choroba, no kapela s turné čaká, kým sa líder zotaví.(Zdroj: Iron Maiden)

Heavymetalová legenda vydáva nový album. Otvára Knihu duší a potvrdzuje, že je skutočnou rockovou klasikou.

Rýchlosťou blesku vyštartoval za úspechom nový singel Iron Maiden, s ktorým sa svetoznáma skupina vracia do pozornosti poslucháčov. Po piatich rokoch od vydania poslednej štúdiovej nahrávky spôsobil koniec najdlhšej pauzy v histórii kapely patričný rozruch ohlásením nového, v poradí šestnásteho albumu The Book Of Souls (Kniha duší). Prišlo rovnako nečakane a náhle iba pred dvomi mesiacmi.

Cez štyri úrovne

Videoklip k pilotnému songu Speed Of Light (Rýchlosť svetla) mal svoju premiéru na internete pred dvoma týždňami a za dva dni prekročila jeho sledovanosť trojmiliónovú hranicu.

Na prvý pohľad veľmi jednoduché, no vtipné a svojrázne animované video oslovuje (a oslavuje) nielen štyri generácie fanúšikov skupiny a jej blížiace sa 40. výročie, no získalo si ohlas aj vďaka rozšírenej komunite priaznivcov počítačových hier.

Jeho príbeh nás vedie od prehistorických videohier s 8-bitovou grafikou až do 3D súčasnosti. Diváci sa spolu s hlavnou postavou, populárnym maskotom Eddiem, musia prebojovať štyrmi úrovňami, ktoré okrem množstva skrytých odkazov pre zarytých fanúšikov čerpajú najmä zo slávnych hier ako Donkey Kong či Mortal Kombat.

Zmeny Železnej panny

„Ľudskosť nás nezachráni rýchlosťou svetla,“ varuje v refréne spevák a autor textu Bruce Dickinson, držiteľ čestného doktorátu a absolvent histórie na londýnskej univerzite. Pre prichádzajúce dielo skomponoval sám dve nové skladby, čoho sme mohli byť svedkami naposledy na fenomenálnom albume Powerslave (1984).

Jeho plnokrvný tenor, ktorý s vekom iba získava na sile, nijako nepostihlo ani zákerné ochorenie, aj keď správa o ňom zasiahla milióny priaznivcov po celom svete. Iba mesiac pred prevzatím (v poradí už druhého) ocenenia Silver Clef za mimoriadny prínos pre britskú hudbu informovala stránka skupiny o nečakanom náleze dvoch nádorov na jazyku speváka, ku ktorému došlo krátko po nahrávaní v parížskom štúdiu.

Napriek úspešnej liečbe chemoterapiou boli plány nehrdzavejúcej „Železnej panny“ pozmenené, a tak skupina prvýkrát nevyštartuje do sveta hneď po vydaní albumu, ale až na budúci rok, keď sa frontman úplne zotaví.

FOTO - Iron Maiden

Útok antikultúry

Iron Maiden sa na Slovensku naposledy predstavili v roku 2013 ako úspešní headlineri Topfestu v Piešťanoch. Zaznamenali rekordnú návštevnosť takmer 40­tisíc divákov. Hádam našu krajinu neobídu ani tentoraz. Boli to práve oni, čo ako jedni z prvých prekročili nielen hranice popkultúry, ale aj železnú oponu, väzniacu štáty bývalého socialistického bloku.

Pred vyše 30 rokmi borili koncertmi v strednej Európe ľady studenej vojny a významne tak pomohli neskoršiemu pádu múrov. Tie zažili už kadečo, no na nekompromisný útok antikultúry neboli skrátka pripravené.

Skutočný piano šok

Britská rocková legenda a šestica oceňovaných hudobníkov patrí dnes k jedným z mála hudobných stálic, čo si po desaťročia udržiavajú vysoký štandard aj priazeň publika po celom svete. Napokon o tom, že sa pomaly, ale isto stáva skutočnou rockovou klasikou, svedčí aj najväčšie prekvapenie nového diela, 18-minútová skladba Empire Of The Clouds. Okrem majestátneho finále opusu ponúka skutočný šok v podobe klasického piana (!).

Spomedzi jedenástich kompozícií má len jediná skladba menej ako päť minút (iba o sekundu) a celková dĺžka Knihy duší, inšpirovanej mayskou civilizáciou, dosahuje hodinu a pol. Prvý štúdiový dvojalbum v histórii, ktorý môžete získať vo forme dvoch CD, luxusnej „knižnej“ verzie alebo troch vinylových platní.

Ráno si privstaňte

Ak teda patríte k tým, čo musia nový album počuť hneď v deň vydania, najlepšie spravíte, ak si ráno privstanete. Posledný album The Final Frontier bol v bežných kamenných predajniach zúfalo vypredaný krátko poobede a ihneď dobyl prvé priečky v predajnosti v 28 krajinách sveta vrátane Slovenska. Kniha duší otvára v tvorbe Iron Maiden ďalšiu kapitolu, ktorá istotne nebude odpísaná.