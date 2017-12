Táto animovaná katastrofa sa dá prežiť

Ak sa deti pri filme Uuups! Archa je fuč… nestratia, potom môžu objaviť samé seba.

Sú také digitálne animované filmy, čo by sme v kinách pokojne oželeli. Dostávajú sa k nám popri skvelých filmoch ako Veľká Šestka, V hlave, Ovečka Shaun, Pieseň mora či Mimoni. Mnohé z nich v kinách nemajú čo hľadať a ani pre kiná nevznikli.

Aj teraz tu máme jeden taký – europuding. Tvorcovia európskych animákov a seriálov Niko, Škaredé káčatko a ja, Dieter - Der Film teraz spojili sily v projekte s obrazom v 3D. Ich Uuups! Archa je fuč… je príbeh, ktorý výtvarnými riešeniami ani animáciou určite nereprezentuje globálnu špičku. Recenzenti a diskutéri ho príkro odsúdili. V porovnaní s napríklad takým Malým dráčikom však víťazí bezproblémovou animáciou, príjemnou grafikou, sympatickými postavami. A vlastne aj príbehom.



Keď už je archa preč

Eurotvorcovia si na pôvodnosť nepotrpia. Podobne ako Doba ľadová 2 pracuje ich film s motívom potopy sveta, Noemovej archy a putovaním za bezpečím. Podobne ako Doba ľadová 4 rozpráva o zvieratkách, ktoré veľkým plavidlom zachraňujú svojich blízkych, uviaznutých na pevnine. Podobne ako v Madagascare, i tu sú zdrojom humoru zženštilé levy, malé okaté zvieratká či inteligentné šimpanzy.

Je tu však aj kúsok originality v podobe fiktívnych zvierat raťafákov, grumpíkov a ďalších. Ich podoby, charaktery i vzájomné vzťahy sú zaujímavé a príjemne hravé. Hoci v originále nesie film meno praotca Noeho, niet v ňom ľudí. Biblickým motívom sa vyhýba celkom.

Raťafácke mláďa Finík a grumpícka slečna Lea zmeškajú odchod archy. Uviaznu na zaplavovanej pevnine, kde ich ohrozuje rôzna háveď. Ich rodičia musia prekonať osobnú nesympatiu, generačné, medzidruhové i akékoľvek ďalšie rozpory a spolupracovať pri záchrane potomkov. Hoci to znamená aj uniesť archu.

Smiech treba dávkovať

Ako väčšina európskych digitálne animovaných rodinných filmov aj Uuups! Archa je fuč… trpí uvravenosťou a rozvláčnosťou, neschopnosťou správne dávkovať napätie-smiech-uvoľnenie aj ťarbavosťou pri výstavbe a časovaní humorných situácii, slovných vtipov či situačných gagov. Niektoré postavy sú nevyužité a zbytočné. Takže deti majú vážny problém orientovať sa a udržať si pozornosť po celých 87 minút.

Popri sympatických hrdinoch a hravom slovenskom dabingu sú plusmi atraktívny obraz, nenásilná akcentácia rodinných hodnôt, priateľstva, tolerancie a poznávania samých seba. Nie je to síce film, ktorý treba vidieť, no ak sa už do kina s deťmi vyberiete, nemusíte sa zrovna vracať znechutení a sklamaní.