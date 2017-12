Bolek Polívka je hviezdou festivalu Kremnické gagy

Pred vystúpením si vždy spomenie na najbližších. V inscenácii DNA je to ešte silnejšie. Hrá v nej spolu s dcérou Aničkou.

DNA

Bolek Polívka si pred vystúpením vždy spomenie na najbližších. S dcérou teraz hrá aj naživo.

Festival Kremnické gagy / Šapitó Európa, Kremnica 15.00

Keď sa povie láska k publiku, známy herec Bolek Polívka si hneď spomenie na svoju hru. Napísal ju pred rokom pre seba a svoju dcéru Annu Polívkovú. Oživil v nej otca magora a obetavé dieťa, ich vzťah predostrel ľuďom tak, ako ho z dlhoročných skúseností žije. Tvrdí, že by to nešlo bez toho, aby neveril v dobroprajné publikum.

„Postava, ktorú hrám, hovorí, že dlho nechápala myšlienku o láske k publiku. Napokon pochopila. Slávny divadelník Stanislavskij ju vyslovil ešte za čias Stalina. V publiku vtedy sedeli šialení hajzli, kati, udavači, bratovrahovia, a oni pre nich museli hrať, nemohli povedať – gaunerom vstup zakázaný, vráťte im vstupné, nech opustia hľadisko. Museli v sebe vzbudiť lásku. Lebo bez lásky sa divadlo nedá hrať,“ povedal Bolek Polívka v našom vlaňajšom rozhovore.



Keď mám pred sebou nejakú úlohu, neviem, či sa podarí, alebo nie, lebo človek

to dopredu nemôže vedieť. Vtedy sa vždy tak trochu pomodlím, spomeniem si

na svojich najbližších a poviem si: Stojte pri mne!“ priznáva Bolek Polívka.

V jeho brnianskom divadle tak vznikla inscenácia DNA. Tri magické písmená v názve ukrývajú podstatu výnimočnosti, informáciu. Hovoria o lesku a biede rodinných génov. O tom, ako sa on, chátrajúci, životom skúšaný chlap, rád zavŕta do dcérinho života a tá má, samozrejme, pocit, že otec je paranoik. Napriek roztržkám sa však majú obaja radi. Tak ako v skutočnom živote.

Hra je autobiografickou komédiou o generačnom konflikte, plnom humorných aj vážnych situácií. Odkrýva citlivé momenty rodinných vzťahov a mnohí sa v nich určite môžeme vidieť. Ani pre protagonistov samých to nie len tak. „Keď mám pred sebou nejakú úlohu, neviem, či sa podarí, alebo nie, lebo človek to dopredu nemôže vedieť. Vtedy sa vždy tak trochu pomodlím, spomeniem si na svojich najbližších a poviem si: Stojte pri mne!“ priznáva Bolek Polívka.

Dnes s ním jeho pocity budú prežívať návštevníci legendárneho divadelného festivalu Kremnické gagy. Inscenácia DNA otvára jeho jubilejný 35. ročník. Česká herecká ikona zároveň vyhodnotí tohtoročných laureátov cien Zlatý gunár a Trafená hus.

Počas trojdňového maratónu humoru a satiry sa predstaví takmer tristo umelcov z Európy aj zo zámoria – novozélandský klaun Fraser Hooper, izraelský žonglér Asaf Barsella, rumunské bubenícke duo Barbarossa, maďarský Cirkus Dobronka aj český Cirkus Prdítko, pantomimická klauniáda Borisa Hybnera či folkový spevák Pepa Nos. Príde aj Štúdio L+S s inscenáciami Listy Emilovi a Mínus dvaja. Prvýkrát nebude na festivale chýbať stand-up a slam poetry.

Eva Andrejčáková

AMC Trio - Konczom augusta

Festival / Banská Bystrica, kaviareň Mefisto 18.00

S letom sa treba rozlúčiť. Banskobystrické Divadlo z pasáže a kaviareň Mefisto pri tej príležitosti usporiadali malý festival. Volá sa Konczom augusta, bude trvať dnes a zajtra, privíta niekoľko džezových kapiel a nebude núdza ani o punk, rock alebo o folk (čiže kapela Hasiaci prístroj, hudobník Martin Geišberg či folkové duo Tomáš Pohorelec a Matej Urban).



Džezové zoskupenie AMC Trio dnes hrá na festivale Konczom augusta v Banskej Bystrici.

Dnes večer to bude predovšetkým klasické džezové zoskupenie AMC Trio. Stano Cvanciger, Peter Adamkovič a Martin Marinčák začali hrať spolu v ešte v roku 1993 na súťaži mladých džezových skupín.

Získali tam jednu z hlavných cien, čo pre nich znamenalo rozhodujúci moment. Odvtedy hrajú spolu, ale aj každý v iných projektoch, popri hraní štandardov si budujú vlastný rukopis a postupne sa začali orientovať na interpretáciu autorskej hudby.

Spolupracujú napríklad s gitarovým virtuózom Ulfom Wakeniusom, s legendárnym trubkárom a štvornásobným držiteľom Grammy Randym Breckerom a od roku 2013 aj s gitaristom Philipom Cetherineom.

Space Love, No Fun at All in the House of Dolls

KONCERT / Stanica Žilina Záriečie 20.00

Posledným koncertom pod holým nebom tohto leta bude v záhrade Stanice Žilina-Záriečie vystúpenie dvoch hudobných párov. V oboch prípadoch pôjde o trochu temnú elektronickú hudbu sprevádzanú surrealistickými projekciami.



Space Love je spojením britského producenta Voodoo a českej video umelkyne s prezývkou Aka 47. Ich skladby sa vyznačujú dôrazným rytmom a mohli by dopĺňať program akejkoľvek klubovej diskotéky.

Z Brna pochádzajú No Fun at All in the House of Dolls. Na jeseň vydali debutové EP a niekoľkokrát ich označili za český objav roka. Oproti Space Love predvedú jemnejšiu, melancholickejšiu atmosféru určenú skôr na počúvanie.

