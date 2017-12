Peter Oď Toole by si chcel vyslúžiť "riadneho" Oscara

Los Angeles 30. januára (TASR) - Britský herec Peter Oď Toole reagoval svojsky na správy o tom, že mu v tomto roku udelia Oscara za celoživotné dielo.

30. jan 2003 o 9:54 © TASR 2003

Sedemdesiatročný umelec, ktorého už sedemkrát nominovali na zisk prestížnej ceny za rôzne filmy, avšak nikdy mu populárnu sošku neudelili, sa obrátil písomne na americkú filmovú akadémiu a požiadal, aby s ocenením, ktoré označil za poctu, vyčkala ešte 10 rokov. "Pokúsim sa vyslúžiť si dovtedy ďriadnehoď Oscara," poznamenal.

Americká filmová akadémia považuje žiadosť za bezprecedentný krok. Súčasne poznamenala, že od umelca ešte nedostala jednoznačnú odpoveď na otázku, či inkriminovaný list znamená, že sa Peter Oď Toole definitívne nezúčastní na slávnostnom udeľovaní Oscarov 23. marca v hollywoodskom Kodak Theatre.

Prezident akadémie Frank Pierson v reakcii podčiarkol, že soška pre Petera Oď Toolea bude pripravená na galavečeri a ak ju umelec neprevezme tam, môže tak učiniť kedykoľvek, keď sa na to bude cítiť, aj po dovŕšení 80. roku života.

Syn írskeho knihára začal hereckú kariéru ako 17-ročný v jednom z londýnskych divadiel. Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1959. Zlom v jeho hereckej kariére predstavoval veľkofilm Lawrence z Arábie (1962), za ktorý sa mu dostalo prvej nominácie na Oscara. Ďalšie dve súvisia s kreáciou postavy Henricha II. vo filmoch Becket (1964) a Lev v zime (1968). Ostávajúce štyri nominácie získal umelec za postavy v muzikálovej komédii Goodbye, Mr. Chips (1969), ako aj vo filmoch The Ruling Class (1972), The Stunt Man (1980) a My favorite Year (1982).