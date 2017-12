Róbert Dyda: Mojim favoritom je Wunderlich

Najobľúbenejším žánrom Nemcov sú detektívky. Nasleduje literatúra faktu, zväčša ide o životopisy známych ľudí, a nakoniec kuchárky.

28. aug 2015 o 15:56 Róbert Dyda

Nemecké kníhkupectvá ma nadchýnajú aj po rokoch. Kým spočiatku prevažovalo očarenie z regálov plných kníh autorov, ktorí boli dlhé roky tabu, dnes si chodím popri prezeraní noviniek vychutnávať aj atmosféru, čo tu panuje. Vždy sú plné ľudí, ktorí ak nekupujú, tak si aspoň čítajú svojich obľúbených autorov niekedy aj celé hodiny v pohodlných kreslách, ale neraz aj na schodoch či v kaviarňach väčšiny z nich.

Nemci vydávajú ročne desaťtisíce titulov, minulý rok presne 73 863, čo bolo minimum za posledné desaťročie, a v kamenných predajniach nechali viac ako miliárd eur. Bližšia štatistika hovorí, že za knihu zaplatí čitateľ v priemere 10,61 eura, za rok ich prečíta desať a najradšej v kresle či na gauči. Denne tejto činnosti venuje pol hodiny oproti takmer šiestim hodinám pri televízii a počítači.

Klasická beletria prechádza v obchodoch trojitým kolobehom. Novinka začína v pevnej väzbe a stojí zväčša 19,99 eura. Približne o rok prejde do kategórie taschenbücher, brožovaného formátu za polovičnú cenu. A o ďalší rok ju môžete nájsť vo výpredaji za tri-štyri eurá. Najväčšie trháky vychádzajú zároveň ako audiokniha (o tretinu drahšia) a e-kniha (o tretinu lacnejšia).

Najobľúbenejším žánrom Nemcov sú detektívky. Preferuje ich viac ako polovica. Nasleduje literatúra faktu, zväčša ide o životopisy známych ľudí, a nakoniec kuchárky. Hoci aj v Nemecku je škandinávska krimi mimoriadne populárna, snom tunajších kníhkupcov nie je, aby im na besedu prišiel Jo Nesbø , ktorý sa predáva len okrajovo, ale asi by radšej privítali jeho dánskeho kolegu Jussiho Adlera Olsena, ktorý sa každým prípadom komisára Mørcka katapultuje na špicu knižného rebríčka časopisu Spiegel.

Rebríček má vyvesený každá väčšia predajňa a nie je prierezom lokálneho predaja za týždeň, ako to funguje vo veľkých reťazcoch na Slovensku. Jeho hlavné kategórie sú pevná väzba (hardcover), „kabelkové“ knihy (taschenbücher) a paperback.

Plus sa ešte delia každá na beletriu a sachbuch – spomínanú literatúru faktu. Má to svoj praktický význam, pretože knihy v brožovanom formáte kupujú viac ženy, a preto tzv. frauenroman nevytlačí detektívky alebo Murakamiho či iného svetového autora, ak by boli na spoločnom zozname.

Čím môže byť nemecký knižný trh zaujímavý pre slovenského čitateľa, ktorý nemá problém s jazykovou bariérou? Predovšetkým časovým predstihom.

Ak dáme bokom celosvetovo najväčšmi očakávané trháky sezóny, akým je napríklad štvrté pokračovanie Millénnia, ktoré štartuje naraz v desiatkach krajín, môžete si dnes prečítať knižky, ktoré budú viac alebo menej vášnivo rozoberané v slovenských recenziách s odstupom mesiacov, ale aj rokov.

Príkladom môže byť román americkej autorky Pauly Hawkinsovej Dievča vo vlaku, aktuálne jednotka v paperbackoch, o žene, ktorej vlak každý deň stojí na semaforoch pri domčeku s mladou dvojicou a umožňuje jej na okamih nazerať do ich súkromia. Český preklad je avizovaný na začiatok novembra, slovenský je zatiaľ v nedohľadne.

Mojím domácim favoritom je román dcéry bývalého ministra kultúry NDR Marion Braschovej Wunderlich cestuje na sever. Wunderlich sa považuje za najnešťastnejšieho človeka, akého pozná. Jeho nešťastie je od neho o hlavu kratšie a volá sa Marie. Keď ho tá opustí, prepadne sebaľútosti. Jedna esemeska mu však otočí život naruby a vydá sa na cestu, kde objaví veci, na ktoré chcel zabudnúť, a nájde to, čo vôbec nehľadal. Neváhajte.