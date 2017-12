Režisérka Jánošíka uvažuje o filme s Kate Winsletovou

Bratislava 30. januára (TASR) - O hviezde filmu Titanik Kate Winsletovej uvažuje vo svojom ďalšom pripravovanom projekte známa americká režisérka poľského pôvodu Agnieszka Hollandová, ktorá na Slovensku práve ukončila zimnú časť nakrúcania koprodukčného veľkofilmu Pravdivá história o Jurovi Jánošíkovi a Tomášovi Uhorčíkovi.

"Medzitým sa musím trochu zaoberať svojimi nasledujúcimi projektami - jedným je nemecko-americký film o ruskej cárovnej Kataríne I., ktorú možno bude hrať Kate Winsletová, aj keď to zatiaľ nie je isté," prezradila režisérka Hollandová tesne pred odchodom zo Slovenska. Po náročnom nakrúcaní Jánošíka strávi február vo Francúzsku, kde za ňou na pár dní prídu aj jej blízki priatelia, známy americký herec Ed Harris s manželkou Amy Madiganovou. "Pripravujeme spolu jeden ďalší veľmi komorný projekt, takže budeme trochu prerábať scenár. Ale hlavne budem pracovať na prípravách jarného a letného nakrúcania Jánošíka, kde nás čakajú ešte dosť náročné herecké aj akčné scény," dodala Hollandová.

Ako poznamenala, tvorcom ide okrem iného o to, maximálne využiť krásu slovenskej krajiny a aj tunajšieho folklóru. "Keď sa nám to podarí dotiahnuť, mohla by sa slovenská kultúra vo svojich autentických historických dimenziách stať objavom pre svet. Tak, ako bola v určitom okamihu čínska kultúra alebo cigánska hudba vďaka filmom Emila Kusturicu," dúfa uznávaná režisérka, ktorá spolupracovala so svetovými hviezdami ako Leonardo DiCaprio, Whoopi Goldbergová a na svojom konte má Zlatý glóbus aj niekoľko nominácií na Oscara.

Sama Hollandová si slovenský folklór veľmi obľúbila už pred rokmi, keď bola vydatá za Slováka Laca Adamika - úspešného režiséra pôsobiaceho v jej rodnom Poľsku. Ich spoločná dcéra Kasia Adamiková s mamou teraz Jánošíka spolurežíruje. "No, Kasiin otec žiarli. Chcel to s nami robiť, dokonca som ho chcela zapojiť, lebo je stále veľmi pripútaný k slovenskej kultúre a v podstate vždy sníval, že o Jánošíkovi niečo spraví. Dal nám dosť dobrých rád a pomohol nám pri objavovaní historických znalostí. Myslím, že je veľmi šťastný a hrdý, že zvlášť Kasia ten film robí," dodala Hollandová.

