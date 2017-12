Kto má ambície, je dnes už na festivale v Benátkach

V Benátkach sa dnes začína ďalší prestížny filmový festival. Jeho program naplnili mnohé hviezdy, len Slovensko sa zdržalo.

1. sep 2015 o 17:08 Miloš Ščepka

V stredu sa na benátskom Lide začne 72. ročník najstaršieho filmového festivalu. Mostra Internazionale d'arte Cinematografica začala písať svoju históriu v roku 1932 a prekonala búrlivý vývoj. Hoci v posledných rokoch jej vplyv na svetový film klesá, stále patrí k najuznávanejším európskym prehliadkam po boku Cannes a Berlína.

Do Benátok prichádza Alexander Sokurov s filmom Francofonia. Nakrúcal ho v Louvri. FOTO - MOSTRA

Dobrého býva málo

Benátsky festival sa orientuje na umelecky náročné ambiciózne diela. Kvalitu uprednostňuje pred kvantitou. V hlavnom programe od 2. do 12. septembra ponúkne len 57 celovečerných a 16 krátkych filmov. Ďalších 20 tvoria obnovné premiéry čerstvo zrekonštruovaných klasických diel svetovej kinematografie. Na festivale sa podieľa 45 krajín, medzi nimi dokonca aj Vatikán, Afganistan, Čierna Hora, Katar a Kirgizsko. Slovensko ani Rusko zastúpenie nemajú, Česká republika a Maďarsko len ako menšinoví koproducenti.

V ústrednej súťaži sa stretne 21 diel. Sú medzi nimi aj novinky známych tvorcov ako Marco Bellocchio, Atom Egoyan, Amos Gitai či Jerzy Skolimowski. Po úspechu s Faustom v roku 2011 sa do Benátok vracia aj ruský majster Alexander Sokurov s filmom Francofonia. Vo francúzsko-nemecko-holandskej koprodukcii rozpráva o dramatických osudoch umeleckých pokladov Louvru počas nacistickej okupácie. Pozornosť pútajú i celovečerný animovaný film Charlieho Kaufmana (Oscar za scenár Svit nepoškvrnenej mysle) s názvom Anomalisa a britsko-americká životopisná dráma The Danish Girl Toma Hoopera (Oscar za réžiu Kráľovej reči).

Porotu vedie Mexičan Alfonso Cuarón, režisér Gravitácie. FOTO - IMDB

Súťažné snímky bude hodnotiť medzinárodná porota pod vedením mexického režiséra Alfonsa Cuaróna. Jeho Gravitácia otvorila benátsky festival predvlani. V porote, rozhodujúcej o Zlatých levoch, zasadnú aj poľský filmár Pawel Pawlikowski (Ida), nemecká herečka Diane Kruger (Nehanební bastardi), britská filmárka Lynne Ramsay (Musíme si pohovoriť o Kevinovi) či americká herečka a režisérka Elizabeth Banks (Ladíme 2).

Klasici a debutanti

Festival otvorí nesúťažná britsko-americká dráma islandského režiséra Baltasara Kormákura Everest o výstupe na najvyššiu horu sveta, ktorý sa premenil na tragédiu. Účinkujú v nej Keira Knightley, Robin Wright, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Emily Watson a ďalšie hviezdy. Mimo súťaž uvidíme tiež thriller Go With Me švédskeho režiséra Daniela Alfredsona (Millenium) s Anthonym Hopkinsom a Rayom Liottom, kriminálnu drámu Black Mass Scotta Coopera s Johnnym Deppom a Benedictom Cumberbatchom či drámu o zneužívaní detí katolíckymi kňazmi Spotlight Thomasa McCarthyho s Michaelom Keatonom a Markom Ruffalom. Mimo súťaž uvedie svoj dokument Sobitije (v holandsko-belgickej koprodukcii) aj známy ukrajinský filmár Sergej Loznica.

Porotu v súťaži prehliadky novátorských a priekopníckych diel Horizonty vedie americký režisér Jonathan Demme (Mlčanie jahniat). Jej devätnásť celovečerných a 15 krátkych filmov nakrútili prevažne arabskí, ázijskí a latinskoamerickí tvorcovia, ale nájdeme tu i americkú drámu Dita Montiela Man Down so Shiom LaBeufom a Garym Oldmanom či vojnovú drámu Krigen dánskeho scenáristu a režiséra Tobiasa Lindholma (Hon, Únos).

Jake Gyllenhaal vo filme islandského režiséra Baltasara Kormákura Everest. FOTO - MOSTRA

O cenu Lev budúcnosti – Cena Luigiho de Laurentiisa dotovanú sumou 100 000 dolárov sa bude uchádzať 22 debutantov. Víťaza určí porota pod vedením úspešného talianskeho filmára Saveria Costanza (Osamelosť prvočísel, Hladné srdcia). Na túto cenu ašpirujú aj snímky, uvádzané na sprievodných prehliadkach Týždeň filmovej kritiky a Dni autorov a interpretov. Prvá, organizovaná Národným syndikátom talianskych filmových kritikov, zaradila na program sedem debutov. Druhú pripravuje Národná asociácia talianskych filmárov a na jej programe je dvanásť filmov.

Zlatý lev pre Taverniera

Porota filmových študentov udelí ocenenia za najlepšie zreštaurované filmy v prehliadke Venezia Classici. Vo vynovenej podobe budeme môcť vidieť majstrovské diela Akiru Kurosawu, Sergeja Ejzenštejna, Federica Felliniho, Claude Chabrola, Ernsta Lubitscha, Piera Paola Pasoliniho a ďalších. Najmä tieto filmy bude uvádzať aj nové – ôsme festivalové kino prístupné verejnosti pod holým nebom zdarma v záhradách Casina. Úvodné slovo k predstaveniam obstarajú poprední talianski filmári ako Giuliano Montaldo, Giuseppe Tornatore, Gianni Amelio. Filmárskemu dorastu je určený aj štvrtý ročník série workshopov a prednášok Biennale College – Cinema.

Ako každý rok festival rozdá aj čestné ocenenia za celoživotné dielo a prínos svetovej kinematografii. Čestného Zlatého leva získa francúzsky majster Bertrand Tavernier, držiteľ Oscara za film Čistka (1981). Ocenenie Jaeger - LeCoultre Glory to the Filmmaker si príde prevziať Brian De Palma (Zjazvená tvár, Nepodplatiteľní, Carlitova cesta). Festival pri tejto príležitosti uvedie celovečerný dokument Noaha Baumbacha a Jake Paltrowa s názvom De Palma.

Pocta Brianovi de Palma patrí napríklad aj za film Zjazvená tvár s Al Pacinom. FOTO - IMDB

Mimoriadnu cenu benátskeho Biennale udelia mexickému režisérovi Arturovi Ripsteinovi pri príležitosť jeho päťdesiat rokov trvajúcej filmárskej kariéry. Ripsteinov najnovší film La calle de la amargura festival uvedie mimo súťaž. Storočnicu režiséra Maria Monicelliho zasa v centre festivalového diania pripomenie výstava výtvarných diel jeho dlhoročnej partnerky Chiary Rapaccini nazvaná Fantasmi.

Nedočkavcov možno 1. septembra uspokojí mimoriadne predfestivalové premietanie zrekonštruovaného nedokončeného farebného filmu Orsona Wellesa Kupec benátsky, nakrúcaného v roku 1969 v meste na lagúne a jeho Othella z roku 1951. Sedemdesiaty druhý benátsky filmový festival ukončí v sobotu 12. septembra po vyhlásení výsledkov premiéra čínskej drámy režiséra Guana Hu Lao pao er (Mr. Six).