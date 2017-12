George Clooney vie, aké chyby robia prezidentskí kandidáti

2. sep 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová

. Zato Soňa Červená ide na ČT 1 príkladom ľudskej veľkodušnosti a majestátnosti.

V Spojených štátoch amerických budú čoskoro zase prezidentské voľby. V tábore republikánov aj demokratov sa hľadajú tí správni kandidáti, voliči si hľadajú svojich hrdinov a médiá zas verejných stroskotancov. Donald Trump uráža a provokuje, Hillary Clintonová vypisuje o štátnych tajomstvách a posiela to cez súkromný mail. Vzrušujúce? Možno natoľko, aby to bolo každý deň v novinách.

Americká demokracia je však zrejme zaujímavejšia, pestrejšia, komplikovanejšia aj vážnejšia, ako by sme podľa každodenných správ mysleli. Treba zapnúť len ten správny kanál, napríklad ten, kde hrajú film Georgea Clooneyho, a už sa začína veľký svet.

George Clooney vyrastal a dospieval pri pozornom sledovaní kariéry svojho otca, televízneho novinára. Pri ňom sa učil, že nie je až také dôležité, akú farbu saka má práve na sebe a kade mu vedie cestička vo vlasoch, keď je na kamere, ale ako dokáže preniknúť do vecí verejných a ovplyvňovať ich. Preto sa aj on postupne premenil z populárneho herca na angažovaného režiséra, ktorý pravidelne komentuje politiku, občas celkom jasne vyjadruje svoj názor a tak trošičku aj rozhoduje o tom, koho Američania volia.

Film Dni zrady načrtol ako príbeh ambiciózneho a veľmi šikovného hovorcu, ktorý do prezidentskej kampane vstúpil s politickými ideálmi a s obdivom voči politikovi, ktorého zastupuje. Stretnutia, rozhovory, tréningy a porady jeho tímu sú kultivované, inšpiratívne, optimistické aj vtipné, mladý hovorca teda verí, že Ameriku môže čakať krajšia budúcnosť s tým správnym človekom a že on, on bude pri tom.

Hlavnú úlohu dal Ryanovi Goslingovi a sám si zahral demokratického kandidáta. Obe postavy sú strhujúce, Clooney však o nich nehovorí preto, aby sa znovu ukázal ako veľký filmový hrdina. Naopak. S Goslingom vytvorili obraz ľudí, ktorí by radi postavili viedli svet ideálov, princípov, spravodlivosti a lojality - a pritom ich jedinou chybou dokázali zrúcať a premeniť na svet poškvrnených víťazstiev, klamstiev, podrazov a cynizmu. Aj keď sa Dni zrady dostali do kín v čase, keď ešte Amerikou prechádzala vlna eufórie zo zvolenia prezidenta Obamu, Clooney odvážne hovoril, že neexistuje človek, ktorý by takú chybu neurobil.

„Nešťastní ľudia sú nebezpeční," povedal raz ruský režisér Alexander Sokurov a nakrútil mimoriadne silnú trilógiu o diktátoroch, ktorí svoje krajiny vohnali do neodvratných tragédií. Moloch bol film o Hitlerovi, Taurus o Leninovi a Slnko o Hirohitovi. Keď sme si mysleli, že sa skončila, dopovedal ju ešte drámou Faust, s ktorou pred štyrmi rokmi zvíťazil na festivale v Benátkach. Predsedom poroty bol vtedy Darren Aronofsky a ten priznal, že tento film jej členov rozdelil, ale pravdepodobne aj navždy zmenil.

„Tyrani z mojich predchádzajúcich filmov sa vyhlasovali za Božích reprezentantov na Zemi. Nakoniec však dospeli k nemilému objavu – že sú len ľudia,“ hovoril vtedy. „Faust je opačný prípad, Faust sa priamo pred našimi očami mení na idol. A jeho triumfálny pochod na záver filmu, to je iba začiatok.“

V jeho filme je toľko odvrátených strán ľudskej existencie, že sa naň takmer ani nedá pozerať. Sokurov to vysvetľoval tým, že inak by sme nepochopili, „koľko príležitostí má človek na zradu".

Strohý životopis opernej speváčky Sone Červenej by sa začínal asi takto: „Narodila sa v rodine Jiřího Červeného, hudobného skladateľa, spisovateľa a zakladateľa slávneho prvorepublikového kabaretu Červená sedma. Za okupácie ho väznili nacisti. Matku väznili v oboch totalitných režimoch, zomrela vo väznici na Pankráci v roku 1948. Soni sa podarilo uniesť jej telo z patológie a pochovať ho v rodinnej hrobke na Vyšehrade. S divadlom začínala po druhej svetovej vojne u Jiřího Voskovca a Jana Wericha v Divotvornom hrnci, prvom americkom muzikáli uvedenom v Čechách."

Potom sama pred totalitným režimom utiekla a domov jej pripomínala len rieka Labe, ktorá preteká Hamburgom. Myslíte si, že ju to niekedy zlomilo? Pozrite sa na dokument Českej televízie a uvidíte, aký majestátny človek môže vyrásť z dieťaťa s komplikovaným osudom. Deväťdesiatročná umelkyňa je nadšená životom a krásna ešte aj dnes.