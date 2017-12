Škola - vďačná filmová téma

Učiteľ ako diktátor alebo obľúbený vzor. Filmy o škole sa menia aj podľa toho, ako sa mení prístup učiteľov k vyučovaniu

3. sep 2015 o 0:00 Erika Litváková

„Kto chce vidieť Idiota, nech príde do riaditeľne,“ ozve sa zo školského rozhlasu v obľúbenej českej komédii Obecná škola (1991). Iste, ide len o skrátený oznam pre záujemcov o lístky do divadla na hru ruského klasika.

No pobavenie je aj tak veľké, smiech na účet najvyššej školskej autority, obávanej inštancie, pôsobí oslobodzujúco. V časoch, keď v školách prevládal najmä autoritatívny prístup a vzťahy učiteľov a žiakov boli postavené viac na vynucovanej úcte než na prirodzenom rešpekte, bola komédia vďačným žánrom všeobecného uvoľnenia a zábavy.

Škola, to je vážna vec

Tak to bolo napríklad aj v predvojnovej nesmrteľnej komédii Martina Friča Škola základ života (1938). Pamätáte si? Žiaci septimy si dovolia vo svojom časopise zosmiešniť členov profesorského zboru a aféra sa nezaobíde bez hrozby tvrdým trestom. Možno pôjde aj o vylúčenie zo školy.

Z autority si neradno strieľať, učiteľ predsa nie je pre zábavu, škola, to je vážna vec. Hoci je komédia popretkávaná láskavým humorom a idylickým školským prostredím, autoritatívny prístup je zrejmý z každého filmového políčka. Výrazy pedagógov sú často hrozivé. Svet pred a za katedrou sú dva prísne vymedzené, vzdialené protipóly.

Učiteľská rutina na pranieri

Žáner komédie filmom o vzťahoch medzi učiteľmi a žiakmi pristane. Filmy o škole máme radi všetci. Každý z nás si životom nesie spomienky na obľúbených učiteľov, žiacke šibalstvá i nezabudnuteľné krivdy. Škola, to je téma, ktorú môžeme spoločne všetci prežívať.

Ale aj obraz o škole sa mení spolu s reálnymi zmenami a reformami v školstve. „We don´t need no education,“ spieva sa v hudobnom filme skupiny Pink Floyd s názvom The Wall (1982). Ide o protest proti nezmyselnej uniformite vzdelávacieho systému.



Pink Floyd: The Wall (1982)

V jednom šíku pochodujúci školáci jeden po druhom padajú do priepasti sveta, ktorý od nich žiada iba poslušné zaradenie sa do pracovnej rutiny. Stávajú sa len ďalšou tehličkou v stene, ktorá nás od seba izoluje. Škola, ktorá predčasne umlčí zvedavú myseľ mladého človeka, tu dostáva na frak.

Čoraz častejšie začína vo filmoch bodovať nekonvenčný a antiautoritatívny učiteľ. Taký, ktorý dokáže pred triedu predstúpiť nielen ako človek sprostredkujúci informácie a odborné znalosti, ale ako charizmatická osobnosť s autentickými postojmi k životu.