McKellen v seriáli Vicious rúca zvyky

V seriáloch nájdeme mnoho hrdinov gayov. Ani jeden však nie je taký uštipačný ako Ian McKellen v sitcome Vicious.

2. sep 2015 o 16:24 Marek Hudec

Ian McKellen sa nedávno dostal do svetových kín ako Mr. Holmes. Okrem toho ho však diváci môžu vidieť v ostrom sitcome Vicious, ktorý je plný uštipačných postáv. Jeho druhú sezónu odvysielala britská PBS v júni. Čarodejník Gandalf v ňom hrá jedného z dvojice starého homosexuálneho páru, ktorý je už veľmi unavený.

Na rozdiel od iných seriálov s problematikou sexuálnych menšín, Vicious búra televízne stereotypy. Jeho hlavní hrdinovia už nie sú len sympatickými vedľajšími postavami, ako to pri homosexuáloch v umení býva zvykom, naopak, sú zámerne krutí a nekompromisní a ich výroky sú čistým čiernym humorom. Pátos nepoznajú, divák by na prstoch spočítal, koľkokrát sa nechajú uniesť niečím jemnejším.

video //www.youtube.com/embed/L0m1WzJiUv8

Autorom seriálu je Gary Janetti, ktorý ešte v deväťdesiatych rokoch spustil kultúrnu revolúciu so sitcomom Will and Grace. Spomedzi tých, kde hlavné úlohy nie sú heterosexuálne, je najúspešnejším. Bolo vtedy nevídané, aby príbehy, ktoré sa dotýkali problematiky LGBT komunity, zaujali sedemnásť miliónov divákov a vysielali sa na komerčnej stanici.

Odvtedy však prešlo dvadsať rokov a mladých hrdinov snažiacich sa zmieriť so svojou orientáciou už bolo v umení niekoľko. Dnes Ian McKellen a jeho kolegovia z Vicious nútia divákov, aby si už zvykli aj na postavy, ktoré sa vyrovnávajú s nudou a čiernou budúcnosťou.