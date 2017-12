Experimentuje sa so Sherlockom. Stráca pamäť a nachádza v sebe city

Môže mať Sherlock Holmes deväťdesiat rokov, city a pochybnosti o svojej pracovnej logike? S takýmto konceptom vznikol film Mr. Holmes s Ianom McKellenom v hlavnej úlohe a pokúsil sa zaujať fanúšikov slávneho detektíva.





Nikdy som nenosil tú hlúpu čapicu a namiesto fajky som si kupoval normálne cigarety. Sherlock Holmes už má vraj dosť výmyslov, ktoré o ňom s romantizujúcim talentom šíril John Watson, a chcel by teraz sám presne napísať, ako to s ním v živote bolo. Akurát, že už senilnie.

Fakty už nie sú sväté

Takže vo svetových kinách je ďalší film o detektívovi z Baker Street: Mr. Holmes.

V modernej spoločnosti zotrváva stále v platnosti slogan Brainy is the new sexy, s ktorým nedávno prišiel seriál Sherlock, nakrútený v BBC. Teraz je sexy myslieť. Núti to filmárov, aby sa vracali k postave, ktorá ho zosobňuje a vystihuje, a vedeli sa vynájsť, aj keď sa už pôvodný zdroj jej príbehov vyčerpá.

Film Mr. Holmes nakrútil Bill Condon podľa knihy Mitcha Cullina (A Slight Trick of the Mind), a ten sa do písania pustil s odvážnou predstavou, že sherlockovskú legendu by bolo dobré upraviť. Preto má Mr. Holmes už deväťdesiat rokov. Je poznačený a priam až otrasený zážitkom z Hirošimy, kam sa bol pozrieť v roku 1947. Z Londýna sa presťahoval na vidiek, stará sa o včely a je viditeľne oslabený.

Nohy už neovláda – a čo je horšie, neovláda už celkom ani svoj mozog. Prestáva trvať na faktoch a občas zahlási, že aj fikcia môže mať zmysel.

Záhada: nie je tu záhada

Fanúšikovia a oddaní šíritelia sherlockovskej mytológie by pokojne mohli zostať v šoku. Po filmovej a televíznej vlne, ktorá len nedávno urobila zo Sherlocka Holmesa v podstate akčného hrdinu, je to veľká zmena. Robert Downey Jr. vo filmoch Guya Ritchieho ovládal bojové umenia, v seriáli BBC bol zas Benedict Cumberbatch vládcom moderných technológií – a tu je Ian McKellen hrdinom v sentimentálnom opare a k tomu mu ešte dorobili zopár vrások navyše.

Šarmantný McKellen sa v poslednom čase vracal do kín ako Gandalf v adaptáciách Tolkienových príbehov a aj teraz sa ukazuje tak trochu ako rozprávkový deduško. Film Mr. Holmes má rozprávkovú estetiku, pomalé tempo, ktoré neruší prítomnosť vážnejšieho nebezpečenstva – a ešte dosť dlhý zoznam vecí, ktoré skôr nemá, ako má.

V tejto verzii už nie je Watson ani Sherlockov brat Mycroft (oni sa takého vysokého veku nedožili), neobjaví sa žiadna poriadna záhada, ktorú by bolo treba vyriešiť, a teda nie je veľa možností, ako by mohlo vzniknúť napätie a prípadne aj strach.

Čo sa dá ešte pripustiť

Mr. Holmes mal premiéru vo februári na Berlinale, v lete sa začal šíriť do sveta a odvtedy zbiera tento nezvyčajný koncept celkom pozitívne ohlasy. Možno aj preto, že pravoverní sherlockovci sa do kina radšej vôbec neunúvali. Nepotrebujú sa zaoberať úvahami o tom, či si detektív z Baker Street niekedy pripustil pochybnosti o správnosti svojich dedukčných postupov, alebo či si k sebe niekedy pripustil ženu.

Oni sa zrejme naladia a pripoja, až keď bude Sherlock Holmes zase naspäť. Trochu drzý, nespôsobný a pre istotu aj nesmrteľný.