Nie som typ slovenského junáka

Zvláštne meno NOËL CZUCZOR verejnosť ešte veľmi nepozná. Jeho nositeľ je len na začiatku hereckej kariéry, v októbri však bude mať premiéru film Čistič, v ktorom hrá hlavnú úlohu.

2. sep 2015 o 19:54 Zuzana Uličianska

Prečo Noël? Narodili ste sa azda na Štedrý deň?

Mojej mame sa jednoducho také meno páčilo. Moja sestra je Scarlett, tam upodozrievam mamu z inšpirácie románom Odviate vetrom.

Nemali ste v rodine francúzskeho predka?

Raz som niečo také spomenul v rozhovore a potom to novinári nafúkli. Môj dedko mal akési vzdialené francúzske korene, ale tým sa to celé končí. Nič exotické vám nepoviem.

Rozprávate aj po maďarsky. Je hendikepom či výhodou pre herca byť bilingválnym?

V našej rodine bola ústredným jazykom slovenčina, chodil som aj do slovenskej školy, ale maďarčinu som používal v rozhovoroch s priateľmi či babkou.

Vyrastali ste v Nových Zámkoch. Ako ste sa dostali k herectvu?

Nepochádzam z umeleckej rodiny, najbližšie divadlo bolo v Nitre, aj to som objavil až oveľa neskôr. Na začiatku bol u mňa až patologický záujem o film. Namiesto disneyoviek som si ako dieťa púšťal staré čiernobiele filmy s titulkami. Nerozumel som im, ale fascinovali ma, dokázal som ich pozerať dookola. Neskôr som bol asi najčastejším návštevníkom miestnej videopožičovne.

Tento rok ste skončili herectvo na VŠMU, túžite po stálom angažmáne v niektorom z divadiel?

Veľmi rád by som pracoval v divadle, ale držím sa pri zemi, doteraz som nemal veľa divadelných ponúk.

Prečo?

Vždy som mal pocit, že nezapadám do typu slovenského junáka. Relatívne vysoký, štíhly s bujarými vlasmi.

Čo spravíte, ak vás po druhom filme začnú označovať za sex symbol?

To ma až tak nezaujíma. So sebou nemám problém, v pohode by som si zahral aj princa na koni, na herectve ma však najviac baví premieňať sa fyzicky aj psychicky, hrať úplné opozitá svojej duše, brať si na seba druhú kožu ako vo filme Čistič.

Ako ste sa k tejto ponuke dostali?