Festival Konvergencie: Keď znie hudba, otvorme víno

Blížia sa Konvergencie. Longital zahrá so sláčikovým kvartetom, zaznie aj hudba od Arva Pärta

3. sep 2015 o 17:03 Marek Hudec

Komorná hudba je komunikatívna a mala by byť zážitkom pre divákov aj hudobníkov. Konvergencie sa ho snažia priniesť už šestnástykrát. V programe sú slovenskí aj zahraniční umelci. Ozve sa aj hudba na počesť skladateľa Arva Pärta.

Mohutné dunenie organu otvára skladbu Annum per annum, ktorú estónsky skladateľ Arvo Pärt zložil na počesť toho, že 900 rokov každý deň vykonávali svätú omšu v speyerskej katedrále.

Aj samotný skladateľ, predstaviteľ sakrálneho minimalizmu má čo oslavovať, dožíva sa osemdesiatich rokov. Preto jeho slávnu skladbu budeme môcť počuť v Dóme svätého Martina na festivale komornej hudby Konvergencie. Začína sa budúci týždeň vo štvrtok.

video //www.youtube.com/embed/oEP81OUSb5E

Dojmú sláčikmi

Okrem toho, že názov festivalu odkazuje na album skupiny Collegium Musicum, konvergencie znamenajú aj zbližovanie. Výnimočným bude preto nepochybne hudobné spojenie piesní Longitalu so sláčikovým kvartetom – práve to festival otvorí. Vďaka tomuto koncertu sa kapela spojila so skladateľom Slavom Solovicom, ktorý pripravoval sprievod k viacerým divadelným inscenáciám.

„Keď navštívil jeden z našich akustických koncertov, zacítil formu suity v klasickej forme s otvorením, oblúkom a záverom. Potom nás oslovil s ponukou, či by sme neprivítali menší orchester.“

Skupina si nakoniec vybrala sláčikové kvarteto, ktoré dokáže lepšie vyvážiť zvuk kapely, hovorí Salontay. Skladby z ich posledného albumu A to je všetko? potrebovali len minimálne úpravy, Solovic do nich pridal aj prvky zo svojich skladieb.

„Problém mám len s novou verziou piesne Modré more, Solovicove aranžmány v nej sú také silné, dokážu sa tak vryť pod kožu, že ma zakaždým dojmú – keď som pieseň hral doma, ani som ju nedokázal dospievať,“ dodáva Salontay. Zblíženie je podľa neho dôležité nielen technicky, ale aj ľudsky: len vďaka spoločne strávenému času dokážu na koncerte vytvoriť niečo jedinečné.

Skúšať s kvartetom začne kapela Longital až v pondelok, zatiaľ sa na koncert pripravuje oddelene.

Sám autor Solovic si na ňom zahrá na violu a riaditeľ festivalu Jozef Lupták na violončele.

Zážitok pre hudobníkov

Pri komornej hudbe a s ňou spojenej atmosfére zohráva dôležitú úlohu aj priestor. Ten na festivale slúži ako komunikačný kanál medzi hudobníkom a poslucháčmi. O neformálnu atmosféru sa Konvergencie snažia čašami vína na koncertoch či rozhovormi o hudbe. „Komorná hudba je komunikatívna, hrá sa bez dirigenta a mala by byť silným zážitkom tak pre divákov, ako aj pre hudobníkov,“ vysvetľuje Lupták charakter podujatia.

Počas minulých ročníkov sa koncertovalo najmä v bývalej továrni Design Factory či v Dóme svätého Martina, teraz výber priestorov rozšírili o Mestské divadlo a Ateliér Babylon. „Vraciame sa po niekoľkých rokoch do Moyzesovej siene, ktorá je akusticky veľmi zaujímavá,“ hovorí Lupták.

Festival už bude šestnástykrát, Lupták sa pri jeho organizovaní inšpiroval podujatiami v Anglicku a Kanade. Bratislava má podľa neho totiž silné korene komornej hudby, na Slovensku je jej mekkou.

Zo zahraničných umelcov prinesie aj tenoristu Johna Pottera s projektom Amores Pasados.