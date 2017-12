Superhrdinovia zaniknú, vraví Steven Spielberg

Americký režisér predpovedá, že blockbustery razz ľudí omrzia rovnako ako westerny.

3. sep 2015 o 19:00 Kristína Kúdelová, kk

Steven Spielberg práve poslal do kín film Bridge of Spies s Tomom Hanksom. FOTO - OUTNOOW

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Americký režisér Steven Spielberg práve uvádza do kín svoj nový film Bridge of Spies s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. Pri tej príležitosti dostal od Associated Press otázku, čo si myslí o filmoch so superhrdinami. A on odpovedal: „Raz zaniknú.“

V polovici 70. rokov bol Spielberg spolu s Georgeom Lucasom na počiatku novej éry v Hollywoode, aj vďaka nemu sa do kinematografie superhrdinovia dostali. „Netvrdím, že zaniknú hneď, ale raz divákov omrzia, tak ako ich už raz omrzeli westerny,“ cituje ho denník Figaro dnes.

Zároveň nepopiera, že filmy, kde majú hrdinovia nadprirodzenú moc, sú dnes ešte pri plnej moci. A vraj ani to, že sa raz po svojom úpadku k divákom vrátia.