Newman a Redford mali byť ešte raz spolu

Do svetových kín práve vstúpil film, v ktorom mal hrať Paul Newman. Po boku Roberta Redforda.

3. sep 2015 o 19:05 Kristína Kúdelová, kk





Robert Redford a Nick Nolte vo filme A Walk In The Woods. Tam mal stáť pôvodne Paul Newman. FOTO - OUTNOW

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Robert Redford kedysi sníval o tom, že podľa knihy A Walk In The Woods vznikne film. Kúpil filmové práva a myslel na to, ako si v ňom Paul Newman a on zahrajú hlavné úlohy. Lenže v septembri 2008 Paul Newman zomrel a Redford sa sna vzdal. Toto filmové dobrodružstvo chcel zažiť s ním a s nikým iným.

Pre magazín Hollywood Reporter o tom teraz porozprával režisér Ken Kwapis. Práve, keď sa komédia A Walk In The Woods do kín predsa len dostala, hoci v inej konštelácii, ako si Redford predstavoval. Keď sa zmieril s tým, že jeho kamarát a spoločník z filmov Podraz a Butch Cassidy a Sundance Kid s ním už viac nič nenakrúti, oslovil Nicka Nolteho a Kena Kwapisa sa spýtal, či by ich nechcel režírovať.

Film je príbehom dobrodruha a cestovateľa Billa Brysona, ktorý sa raz díva na televíziu práve v čase, keď moderátorka ohlasuje, že chystá nový cestopis. Čuduje sa, žiadny cestopis nechystá, ale keď už tá správa padla, nechce divákov sklamať. Rozmýšľa, kam by šiel– a s kým. Rozhodne sa pre Appalačskú cestu – a svojho suseda. Toho práve mal hrať Newman a dnes ho hrá Nic Nolte.

O réžii filmu uvažoval Richard Linklater aj Barry Levinson, časové posuny spôsobili, že Redford si nakoniec vybral inak. „Bob sa rozhodol, že nakoniec nebude ani producentom, ani režisérom, že sa sústredí len na svoju úlohu,“ povedal režisér Ken Kwapis. „Veľmi som si vážil jeho dôveru.“