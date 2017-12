Slovenskú verziu Malej z rybárne mal nahovoriť Ladislav Chudík

Príbeh sa čiastočne odohráva vo vode alebo pri vode, je veľmi komplikované niečo také animovať, hovorí digitálny výtvarník.

5. sep 2015 o 10:53 TASR

BRATISLAVA. Slávnostnou premiérou v Bratislave (2.9.) vstúpil tento týždeň do slovenských kín český animovaný bábkový film pre dospelých Malá z rybárne. Ide o ambiciózny projekt výtvarníka a režiséra Jana Baleja, ktorý do nových moderných kulís adaptoval príbeh Malej morskej víly od Hansa Christiana Andersena. Trvalo štyri roky, presnejšie 50 mesiacov, kým sa toto výnimočné dielo dostalo na filmové plátno.

"Bábková animácia má tradíciu v Česku i na Slovensku, vyžaduje si veľa úsilia a práce, veríme, že dnešný divák ocení netradičnú prácu, ktorú vidíme málokedy v dnešnej dobe digitálneho sveta animovaného filmu určeného najmä pre deti," uviedol pre TASR David Havel, digitálny výtvarník a supervízor filmu, ktorý je jedným z prvých českých celovečerných bábkových animovaných titulov využívajúcich bábkovú a digitálnu animáciu (stop motion + CGI).

"Príbeh sa čiastočne odohráva vo vode alebo pri vode, je veľmi komplikované niečo také animovať, ako zastavíte vodu? Staré techniky sú, ale my sme si pomohli digitálnou. Zhruba štvrtina filmu je digitálna alebo čiastočne digitálna - voda, dym, dokonca i časť prostredia."

V snímke, ktorá je dôkazom náročnej a poctivej práce animátorov, účinkuje zhruba 70 bábok vybavených 120 výmennými hlavičkami. Ich výmenou tvorcovia zabezpečili bábkovým hercom správne výrazy v jednotlivých scénach filmu, ktorý rozpráva príbeh nenaplnenej lásky a tiež poukazuje na morálne hodnoty dnešnej doby. Scenáristi Jan Balej a Ivan Arsenjev posunuli dej z morského prostredia do rušného prístavného mesta. Tam sa morská víla, ktorej dali meno Malá, však nestretne s princom. Zamiluje sa do sebavedomého, pekného, ale nevychovaného mladého muža, majiteľa nevestinca.

V osobitom bábkovom filme neznejú dialógy, ale hlasové ruchy. Príbeh prerozprával v českej verzii herec Oldřich Kaiser. "Odviedol skvelú prácu, nemusel sa ani dlho pripravovať. Dá sa povedať, že text i výpoveď mu je šitá na mieru. Sadlo to úžasne," komentoval David Havel výkon známeho českého herca v úlohe rozprávača. Supervízor filmu ďalej priznal, že v jeho slovenskej verzii mali diváci počuť hlas maestra Ladislava Chudíka. Tvorcovia s ním však stihli vyrobiť len trailer.

"K nahovoreniu už nedošlo, pretože sa malo realizovať tesne pred dokončením filmu. Pán Chudík už, bohužiaľ, medzi nami nebol, čo nám je skutočne ľúto. Je škoda, že sme nevytvorili aspoň pracovnú verziu, ale aspoň máme ukážku a sme radi, že mohla zaznieť."

Malá z rybárne rozhodne nie je komerčný film, potvrdila to aj jeho producentka Nelly Jenčíková. "Ale je to úžasná originálna bábková animácia, ktorá má tradíciu v pôvodnej československej animovanej tvorbe," povedala na bratislavskej premiére. Pripomenula, že film sa dostal do oficiálneho výberu medzinárodného festivalu vo francúzskom Annecy, mekky svetovej animovanej tvorby.

"Je to taký malý impulz k tomu, že aj takého artové filmy môžu patriť medzi európsku špičku." Film bol prijatý na desiatky ďalších festivalov. Uviedol ho aj MFF Karlove Vary a Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach, kde získal zvláštne ocenenie za zvukový dizajn. Najbližšie otvorí Malá z rybárne veľký festival animovaných filmov Stop Motion v Brazílii a uvedú ju tiež festivaly v Chicagu, Rumunsku i Japonsku. Do slovenskej kinodistribúcie snímku od 3. septembra prináša Continental film.