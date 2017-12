Vyjsť na javisko? Pre mňa takmer nepredstaviteľné, tvrdí herečka Amanda Seyfried

6. sep 2015 o 10:09 Alena Štifilová

Trpí úzkosťou, tri poháriky whisky ju takmer stáli kariéru a od hlúpych blondín prešla k vážnym psychologickým postavám. V uletenej komédii Macík 2, ktorá sa práve premieta v kinách, hrá právničku Samanthu.

Je pozoruhodné, koľko hercov trpí úzkosťou, depresiami či panickým strachom z toho, že by mali predstúpiť pred dav ľudí. Profesia a javy, ktoré sa zdajú navzájom nezlučiteľné, akoby sa priťahovali.

Amanda Seyfried oslávi v decembri tridsať rokov a len toto leto sa prvýkrát postavila na javisko. V máji debutovala v divadelnom predstavení The Way We Get By divadla Second Stage Theatre v New Yorku. V šoubiznise pritom nie je žiaden nováčik, v jedenástich začínala ako modelka, v osemnástich nakrútila komédiu Protivné baby a odvtedy patrí medzi vyhľadávané hollywoodske herečky.

Hrala v hitoch ako Alpha Dog (2006) z prostredia drogového gangu, v seriáli Veronica Marsová, v muzikáloch Mamma Mia! (2008) a Bedári (2012), v drámach Drahý John (2010) a Unesená (2012) či v biografickej snímke Lovelace: Pravdivá spoveď kráľovnej porna (2013).

V kinách sa práve premieta komédia Macík 2, kde stvárňuje právničku Samanthu, ktorá má súd presvedčiť, že plyšový medveď je skutočná ľudská bytosť a má právo na starostlivosť o svoje dieťa. Čaká ho s manželkou Tami-Lynn, darcom spermií je jeho najlepší priateľ Johnny v podaní Marka Wahlberga.

Uletená zápletka, ale u divákov mala jednotka a teraz i dvojka neuveriteľný úspech.

Amanda Seyfried spomína na nakrúcanie ako na najzábavnejšie zo všetkých, s režisérom Sethom MacFarlenom sa pozná ešte z westernovej komédie Všetky cesty vedú ho hrobu. Zato divadelná inscenácia The Way We Get By, ktorú začala skúšať krátko potom, ju stála mnoho prebdených nocí.



S Markom Wahlbergom v komédii Macík 2 (2015). FOTO: OUTNOW.CH

Nešťastná talkšou

„Dokázať vyjsť na javisko je vec, s ktorou bojujem od svojich desiatich rokov, vlastne odkedy sa pamätám,“ povedala v rozhovore pre portál broadway.com.

Opisovala, ako nemôže dýchať, ako sa jej žalúdok premení na uzol nervov a prenasledujú ju myšlienky, čo urobí, ak spanikári. Zničí si celú kariéru? Nedostane už viac príležitosť hrať v divadle? Určite pokazí meno aj režisérovi Leighovi Silvermanovi a hereckému kolegovi Thomasovi Sadoskému.