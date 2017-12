Nový klip Čistých Tvarov: Kostelný a Kanócz navštívia virtuálnu cestovku

6. sep 2015 o 20:00 Marek Hudec

Čisté Tvary chystajú na jeseň nový album a nový videoklip nakrútili v sci–fi nálade. Ako producent s nimi spolupracoval Oskar Rózsa.

Trochu to pripomína filmy Stanleyho Kubricka, jeho postavy znudené šedou realitou: Dvojica so škraboškami na tvári prichádza do luxusnej vily, v pivnici si nasadia špeciálne helmy a vstupujú do virtuálnej skutočnosti. Vďaka akejsi futuristickej cestovnej kancelárii si môžu splniť sny, zažívať to, po čom túžia.

Taký je nový videoklip skupiny Čisté Tvary, ktorá sa vracia po sedemročnej prestávke. Scenár k nemu napísal jeden z autorov filmu Kandidát Peter Balko a hrajú v ňom Zuzana Kanócz a Ľuboš Kostelný.

David Bowie je vzor

„Peter pripravil viacero verzií príbehu, ale ten finálny najlepšie odráža tému odcudzenia, ktorá je hlavnou myšlienkou pesničky,“ hovorí spevák Juraj Péč a priznáva, že sa pri tvorbe klipu inšpirovali aj filmami fotografa a režiséra Antona Corbijna, ktorý spoluprácoval s mnohými hudobnými hviezdami.

Vizuálny sprievod je pre Čisté Tvary dôležitý. „Umenie považujem za otvorený priestor, vždy ma fascinovalo prepojenie hudby s divadlom alebo literatúrou. V minulosti sa to veľmi darilo napríklad Davidovi Bowiemu,“ hovorí Péč. A tvrdí, že nový videoklip by chceli zverejniť ku každej piesni na albume.

Divákom doteraz ponúkli štyri, dva z nich boli animované. Tlačové materiály opisujú ich projekt ako mozaiku, ktorá nakoniec vytvorí ucelený obraz.

Návrat k rocku

Prečo vlastne mali Čisté Tvary takú dlhú pauzu? „Po albume Rita von Anarchia v roku 2008 som sa ako autor cítil umelecky vyčerpaný a čakal som na nový vnútorný impulz,“ hovorí Juraj Péč. Nové piesne vznikali dlho a vychádzajú aj z improvizácií. Pracoval na nich aj nový plnohodnotný člen kapely – ich producent Oskar Rózsa.

Keď ho vraj oslovili, veľmi sa potešil, pretože sa túžil vrátiť k rockovej hudbe. Výsledkom ich spolupráce je album, ktorý skupina Čisté Tvary zatiaľ nestihla pomenovať. Jeho vydanie však už naplánovala na koniec októbra.