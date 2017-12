Režisér Jaro Vojtek sa stretol so Spravodlivými medzi národmi

Slovenská televízia začína vysielať cyklus o Slovákoch, ktorí cez druhú svetovú vojnu pomáhali Židom. V Prahe koncertuje newyorská experimentálna kapela Battles.

7. sep 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, mh

Tip na pondelok: Slovenská televízia začína vysielať cyklus o Slovákoch, ktorí cez druhú svetovú vojnu pomáhali Židom. Jeho režisérom je Jaro Vojtek. ČT Art zas vysiela jeho hraný debut Deti.

Spravodliví medzi národmi

Deti

Jaro Vojtek mal úžasných rodičov, hovorí. Akurát si mysleli, že svojim deťom musia zabezpečiť budúcnosť, a preto všetku svoju energiu sústredili na to, aby im postavili dom. V detstve teda veľa času trávil sám, túlaním sa v lese, načúvaním reči vtáčikov alebo šušťaniu kvetov a tráv. Možno to aj trochu spôsobili jeho jemnú introvertnosť, ktorou sa hneď prezradil, keď prišiel na Vysokú školu múzických umení študovať dokumentárny film. "Jaro, a vy ako chcete byť režisérom, keď ste taký uzavretý?" pýtal sa ho pedagóg a jeho vzor Dušan Hanák.

Odpovedal mu vtedy, že práve preto sa chce stať režisérom. Veril, že film môže slúžiť ako krásny komunikačný prostriedok, vďaka ktorému sa raz prihovorí ľuďom. Podarilo sa to, Vojtek mal naozaj skvelý odhad. Nakrútil mimoriadne úspešné dokumenty My zdes, Hranica, Malá domov či Cigáni idú do volieb a dalo by sa povedať, že sa stal hovorcom všetkých tých, čo trošku vytŕčali zo spoločenských šťastných štandardov a zostali akosi na okraji.

Dnešný deň bude patriť v televízii tak trochu jemu. Česká televízia vysiela jeho celovečerný hraný debut Deti, ktorý mal vlani na jeseň premiéru v kinách. Je tak trochu aj obrazom jeho detstva, pretože sú v ňom stopy po jeho ranej melanchólii. Tvoria ho však až štyri poviedky a tie dokopy vytvárajú komplexný obraz rodín, ktoré úplne nezapadajú do obrazu tradičnej rodiny, hoci by sa ňou Slováci radi chválili. Jaro Vojtek v nich analyzuje vzťahy medzi rodičmi a deťmi a naznačuje, aké drobnosti z našich citových životov ich formujú a definujú.

Jeho dokumentaristická cesta sa však filmom Deti neskončila, čoskoro nato dokončil film o autistoch Tak ďaleko, tak blízko a pre RTVS začal chystať desaťdielny cyklus Spravodliví medzi národmi. Prvý diel je na programe práve dnes. Vojtek sa pri ňom stretol so Slovákmi, ktorí v časoch najväčšieho nebezpečenstva pomáhali židovským rodinám. "Zdá sa mi veľmi symbolické, že sa cyklus bude vysielať práve teraz, v takých pohnutých časoch," povedal nám tesne pred odchodom do Izraela, kde ešte dokončuje poslednú časť. "Pri nakrúcaní som nevedel pochopiť, ako môžu byť ľudia k sebe takí krutí. Skúšal som si nahovárať, že to všetko bolo dávno, že je to minulosť...., ale dnes som pochopil, aké jednoduché bolo ľudí zmanipulovať a ako veľmi rýchlo sa v ľuďoch dokáže prejaviť neznášanlivosť. Vždy iba drieme."

Amélia z Montmartru

Jednotka 20.20

V histórii svetového kaderníctva je zaznamenané, že v roku 2001 mali dievčatá a ženy jednu hromadnú požiadavku. Chceli vyzerať ako Amélia z Montmartru.

Videli film o mladej Parížanke, ktorá bola obdarená mimoriadnou fantáziou, empatiou a hravosťou, v každej situácii si okamžite vedela predstaviť seba a videla hneď aj možnosti, ako by sa dal zlepšiť život tým, čo v tej situácii vtedy naozaj boli. Máločo bolo v tom období také krásne a inšpiratívne, ako táto melancholická komédia z Francúzska, ktorá nakoniec súťažila o päť Oscarov.

Pre herečku Audrey Tautouovú to bol zlomový film v kariére a režiséra Jeana-Pierra Jeuneta sa naň dodnes všetci pýtajú. Obaja odvtedy urobili množstvo práce, ale čaro toho momentu, keď dali život Amélii, ich odvtedy verne sprevádza.

Battles

KONCERT / Meet Factory, Praha 20.00

V roku 2007 newyorská experimentálna kapela Battles vydala oceňovaný album Mirrored, ktorý sa zjavil vo viacerých výročných výberoch toho najlepšieho za dvanásť mesiacov. „Ako by metalová skupina zahrala minimalistické dielo Steva Reicha Hudba pre osemnástich hudobníkov, asi tak znela tvorba Battles v jej začiatkoch,“ píše o nich portál Pitchfork.

Pred štyrmi rokmi ste ich mohli počuť na Pohode – vtedy denníku SME hovorili o tom, že prišli o speváka a tak si museli priniesť vokálne sample. Aj tak to bol výnimočný koncert, práve hra s hlasmi ich debut Mirrored natoľko odlišovala od konkurencie. Takmer mimozemský spev v ich najznámejšie piesni Atlas oznamuje: „Ľudia nebudú ľuďmi, keď začujú tento zvuk.“