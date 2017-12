Will Smith odhalí najväčšie tajomstvo amerického futbalu

Nový film amerického herca sleduje nález choroby medzi hráčmi. Pozrite si najnovšie filmové a seriálové ukážky.

6. sep 2015 o 20:48 Dávid Tvrdoň

Vyhraj a preži

(Concussion)

video //www.youtube.com/embed/Io6hPdC41RM

Napriek trochu hlúpemu slovenskému názvu sa zdá, že nová dráma s Willom Smithom v hlavnej úlohe nebude typický športový film. Hrá lekára afrického pôvodu, ktorý odhalí skrytú chorobu hráčov amerického futbalu. Námet sa zakladá na skutočných udalostiach. Zatiaľ stihla ukážka vyvolať najmä debaty o tom, či si Amerika myslí, že všetci Afričania majú jeden generický prízvuk, keď rozprávajú po anglicky. Do našich kín sa dostane budúci rok.

Beasts of No Nation

video //www.youtube.com/embed/2xb9Ty-1frw

Netflix sa stáva čím ďalej, tým viac filmovým a seriálovým producentom. Snímku Beasts of No Nation režíroval Cary Fukunaga (True Detective) a v hlavnej úlohe sa predstaví Idris Elba. Z ukážky sa dozvedáme len toľko, že pôjde o občiansku vojnu v nemenovanej africkej krajine a z detí budú vojaci. Premiéra bude 16. októbra.

The Shannara Chronicles

video //www.youtube.com/embed/XDR8b1SpoSc

Hra o tróny pre mladšiu generáciu? Uvidíme, v každom prípade vyzerá Shannara na akčnú fantasy seriálovú novinku budúceho roka. Zakladá sa na diele Terryho Brooksa a medzi producentmi je aj Jon Favreau. Začína budúci rok v januári na MTV.

Macbeth

video //www.youtube.com/embed/oyFAn5IaFS0

Shakespearov Macbeth sa dočká ďalšej adaptácie. Tentokrát si ho zahrá Michael Fassbender, ktorý v ukážke pôsobí ako dokonalý sociopat.

The Danish Girl

video //www.youtube.com/embed/d88APYIGkjk

Režisér oscarového filmu Kráľova reč prichádza s novým dielom. Bude v ňom odhaľovať príbeh maliara, ktorý začne viesť život ako žena.

Victor Frankenstein

video //www.youtube.com/embed/UQF2d0gqPDI

Na jeseň príde do slovenských kín nová adaptácia filmu o doktorovi Frankensteinovi. Hrá v ňom plno dobrých a zaujímavých hercov, no podľa ukážky to vyzerá na béčkový horor. Zostáva len dúfať, že to tak nebude.

The Lobster

video //www.youtube.com/embed/fpt0tn1-54k

Colin Farrell a Rachel Weisz žijú vo svete, kde sa v určitom veku premeníte na zviera, pokiaľ nemáte partnera. Je to celé zvláštne, ale zároveň to vyvoláva veľa otázok a vyzerá bizarne príťažlivo.

Fixing The System

video //www.youtube.com/embed/bjWSW94-P3Y

Ide o spoluprácu medzi Vice a HBO, ktorí sledujú návštevu väzenia prezidentom Barrackom Obamom. Pôjde najmä o zodpovedanie otázok ohľadom častej väzby mladých ľudí iného etnika a vojnu s drogami.

The Gamechangers

video //www.youtube.com/embed/vHQI_MUbDGo

Daniel Radcliffe si zahrá jedného z tvorcov celosvetovo úspešnej hry Grand Theft Auto. Film natočilo BBC.

Kill Your Friends

video //www.youtube.com/embed/UD5SqZ8TrLc

Nicholas Hoult v hlavnej úlohe vo snímky, ktorá sa na prvý pohľad podobá na Americké Psycho v prostredí hudobného priemyslu.

The 5th Wave

video //www.youtube.com/embed/DMKg8-9pLlY

Tento film vyzerá ako ďalšie sci-fi o tom, ako Zem obsadia mimozemšťania.