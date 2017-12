Skupina Zlokot sa rozpadla

Neviem, kam by sme sa mohli posunúť, hovorí Lyrik. Zvyšok kapely sa preto rozhodol skončiť s koncertmi.

7. sep 2015 o 14:57 Marek Hudec, mh

Neviem, kam by sme sa mohli posunúť, hovorí Lyrik. Zvyšok kapely sa preto rozhodol skončiť s koncertmi.

BRATISLAVA. Ich posledný album Slovakische genius takmer vyhral cenu Radio_Head za album roka, teraz sa Zlokot rozpadli.

Vyhlásili to na svojej facebookovej stránke a potom to pre SME potvrdil raper Lyrik: „Neviem si predstaviť, kam by som koncept Zlokotu mohol posunúť na ďalších albumoch. So zvyškom kapely sme sa dohodli, že tým pádom prestaneme aj hrať koncerty.“

Ako dôvod rozpadu zároveň vylučuje hádky medzi členmi kapely.

video //www.youtube.com/embed/fIuN2qInbn0

Na druhej strane sa všetka nádej nerozplynula, Lyrik nevylučuje, že by sa ešte niekedy Zlokot mohol na pódiá vrátiť, dokonca by ho to potešilo. Teraz to však nevedia predpovedať. V kapele okrem Lyrika ešte pôsobili traja známi hudobníci: Erik Horák, gitaristka Stanka Apfelová a bubeník Michal Lašán.

Vyšli im dva albumy, ktoré si od hudobnej kritiky zaslúžili pozitívne ohlasy.