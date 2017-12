Filmári v Benátkach sa prihlásili k utečencom

Na prestížnom festivale sa množia výzvy na prejavy solidarity.

7. sep 2015 o 18:03 Kristína Kúdelová, kk





Tilda Swinton. FOTO - SITA/AP

BENÁTKY, BRATISLAVA. Herečka Tilda Swinton prišla na filmový festival preto, aby predstavila film A Biggar Splash, do ktorého ju spolu s Dakotou Johnson a Ralphom Fiennesom obsadil režisér Luca Guadagnino. Je to vzťahová dráma, veľmi inšpirovaná filmom Bazén, v ktorom v roku 1969 hrali Alain Delon a Romy Shneider. Tentoraz sa však do príbehu dostali aj scény, keď v televízii informujú o utečeneckej kríze.

Preto sa aj teraz táto téma stala témou festivalu. „Nehovorme o imigrantoch, hovorme o utečencov,“ povedala po premiéra Tilda Swinton. „Utekajú pred vojnou.“

Žijeme v mimoriadne rozdelenom svete. To, čo sa dnes deje na európskom pobreží, jej výzvou tomu, aby sme si otvorili srdcia,“ cituje agentúra Reuters režiséra Toma Hoopera, ktorý do Benátok prišiel s filmom Danish Girl. Oscarový herec Eddie Redmayne v ňom hrá ženu uväznenú v mužskom tele.

K debate sa pripojil aj predseda tohtoročnej poroty mexický režisér Alfonso Cuarón, ktorý mal nedávno v kinách Gravitáciu. „Som Mexičan, ktorý žije roky v Európe a vždy som sa tu cítil vítaný,“ povedal. „Nech sa tak cítia aj všetci utečenci.“