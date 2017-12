O našom osude rozhoduje maličkosť. Hovorí o tom aj dánsky film Submarino

Tip na utorok: Dánsky režisér Thomas Vinterberg nakrútil film o dvoch bratoch, ktorí chceli žiť ako slušní ľudia, ale nevyšlo to.

8. sep 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, mog

V kine je tiež možnosť vidieť skvelú Julianne Moore vo filme Mapy ku hviezdam a v divadle Astorka sa smeje a plače nad slovenskou politikou.

Submarino

ČT Art 22. 40

Submarino. FOTO - OUTNOW

Súrodenecké vzťahy sú mystické. Neuchopiteľné a nevypočítateľné. Súrodenci si vedia byť neuveriteľne blízki aj neprekonateľne vzdialení. Niekedy sú si až zázračne podobní a inokedy nemajú spoločné vôbec nič. Dánsky režisér Thomas Vintenberg nakrútil film o tom, ako do ich krehkého vzťahu môže osudovo vstúpiť hoci aj jedna jediná udalosť, ak ich zastihne nepripravených. A navždy ho zmeniť.

Vinterberg hovorí, že knihu Submarino o dvoch bratoch, ktorí sa pohybovali celý svoj dospelý život na hrane zákona, čítal práve vtedy, keď sa prvýkrát ocitol s deťmi doma sám a premkol ho strach z toho, či to zvládne. Román naňho zapôsobil a už sa chystal písať scenár k rovnomennému filmu. Jeho hrdinovia nemali otca a mali len mamu - alkoholičku. Najprv sa zdalo, že ich životnú silu a morálku to neohrozí, boli odhodlaní správať sa ako ľudské bytosti a boli aj pripravení sami vychovať svojho malého bračeka. Verili prosto, že raz vyplávajú nad hladinu. Neskôr sa však ukázalo, že vedľajšie okolnosti mali na ich život väčší a osudovejší vplyv.

Submarino. FOTO - OUTNOW

V druhej polovici 90. rokov bol Thomas Vintenberg novou hviezdou dánskeho filmu, jeho dráma Rodinná oslava dodnes patrí medzi neprekonateľné diela škandinávskej kinematografie. Potom ho zlákali medzinárodné vody, nakrúcal v angličtine a trochu sa vzdialil svojho najvnútornejšieho štýlu. Submarino bol film, ktorým sa chcel v roku 2010 vrátiť k sebe samému.

Veľmi prosto, čisto a s triezvo naváženými emóciami rozvíja dve linky toho istého príbehu: v prvej časti hovorí o tom, čo sa stalo so starším bratom, v druhej o tom, ako žije ten mladší. Len v krátkych okamihoch sa objavujú scény, keď by sa ich životy mohli stretnúť. Nie je to žiadne cvičenie zo scenáristickej kombinatoriky a rozvíjania pravdepodobností. Vinterberg zostal verný dráždivému tajomstvu a skôr skúša vypátrať a naznačiť to, prečo životné cesty dvoch bratov zostávajú vzdialené a paralelné.

video //www.youtube.com/embed/xxxxxxx

Jama deravá

DIVADLO/ Astorka Korzo ‘90, Bratislava 19.00

FOTO: Ctibor Bachratý

Štatistiky, prieskumy, ankety aj novinové titulky. Väčšina z nich hlása, že na Slovensku zas niečo nefunguje tak, ako by malo, že dane sú vysoké, platy nízke, cesty deravé a morálka ešte deravejšia. Dôkladný prieskum podobných faktov inšpiroval aj herecký kolektív pod vedením Michala Vajdičku. Vzniklo z neho prvé autorské predstavenie v histórii Astorky, ktoré bolo aj pre hercov dobrodružným experimentom. „Naštudovanie prebiehalo počas skúšobného procesu v spolupráci s hercami. Vždy sa na skúške nahodila téma, k nej sme zaujali stanovisko a hľadali výrazové prostriedky, ako tú tému dostať na javisko,“ povedal o inscenácii Vajdička.

Je to akýsi Bud Bindi o dnešnej politickej situácii na Slovensku, raz sa o ňom vtipne vyjadril herec Róbert Jakab. Ten v predstavení účinkuje po boku Zuzany Kronerovej, Anny Šiškovej, Mariána Miezgu, Lukáša Latináka a mnohých ďalších. Sled ich krátkych skečov je na povrchu komický a v niektorých momentoch nabáda až na smiech cez slzy. Obraz našincov však nesie aj trpkú príchuť a pri myšlienke, že takto to na Slovensku skutočne funguje, nejedného diváka poriadne zamrazí.

Mapy ku hviezdam

KINOTIP / Kino Lumière, Bratislava 18.10

video //www.youtube.com/embed/ BkBAglpXqYU

FOTO: Outnow.ch

Zasadením svojho filmu do prostredia pomstychtivých hádok, patologického karierizmu a materializmu chcel možno režisér David Cronenberg poukázať na nezdravý vzťah zábavného priemyslu a celej západnej civilizácie. Majú sa slávni a krásni naozaj lepšie ako my? Trpké stránky Hollywoodu, o ktorých by sa dalo nakrúcať, nemusel hľadať pridlho. Aj pre finančné problémy sa k nakrúcaniu samotného filmu dostal až šesť rokov po dopísaní scenára.

Mal však aspoň dostatok času domyslieť mozaiku príbehov hollywoodskych zbohatlíkov, zdôrazniť naliehavosť ich túžob a postaviť im do cesty stenu vymurovanú zo všetkých ich slabín. A všetko zabalil do mysteriózneho závoja s hviezdnym obsadením. Vo filme si zahrali Robert Pattison, John Cusack aj Julianne Moore, ktorá stvárnila pološialenú upadajúcu herečku.

V skutočnom živote jej intenzita tejto roly priniesla cenu za najlepší herecký výkon minuloročného festivalu v Cannes.