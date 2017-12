Titulnú pieseň novej bondovky zaspieva Sam Smith

Výhrou štyroch Grammy úspešný rok pre mladého britského speváka nekončí.

8. sep 2015 o 10:16 Marek Hudec, mh

Sam Smith ohúril albumom In the Lonely Hour, teraz si zaspieva v bondovke.(Zdroj: Instagram)

Sam Smith zaspieva titulnú pieseň bondovky Spectre.

LONDÝN. BRATISLAVA. Vyhral štyri zo šiestich nominácií na Grammy tento rok za album In The Lonely Hour, no tým sa preňho úspech nekončí. Po mnohých špekuláciách tvorcovia novej (už 24.) bondovky Spectre ohlásili, že titulnú pieseň s názvom Writings on the wall zaspieva Sam Smith, informoval portál Comingsoon.

V tlačovej správe spoločnosti Sony, ktoré vlastní filmové štúdio Columbia, sa píše: "Sam spolu s Jimmym Napesom napísali mimoriadne inšpiratívnu pieseň. Writings on the Wall bude zaručene patriť k najznámejším bondovským skladbám." Nadšený je aj samotný iba dvadsaťtriročný spevák - považuje to za jeden z vrcholov svojej kariéry. Niet sa čomu čudovať, zapíše sa predsa do zoznamu takých hviezd ako Adele, Tina Turner, či Madonna.

Správu včera umelec naznačil fotkou svojej ruky na Instagrame, kde sa leskne prsteň s logom filmu.

Fotka uverejnená používateľom Sam Smith (@samsmithworld),Sep 7, 2015 o 8:00 PDT

Smith bude tiež prvým britským mužským spevákom, ktorý získa česť naspievať bondovskú pieseň, po Tomovi Jonesovi, ktorého hlas môžeme počuť vo filme Thunderball.

Pieseň zverejnia 25.septembra.