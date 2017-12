Ringo Starr na novom albume spomína na The Beatles

31. jan 2003 o 10:30

FOTO - ČTK/AP

Na obrázku sú ešte všetci beatli pokope - hoci len z vosku, vystavení v Múzeu voskových figurín v New Yorku. Ale na novom albume Ringa Starra s názvom Ringo Rama sa zas zjaví duch Beatles. Vyjde 25. marca a bubeník si naň zabezpečil spoluprácu mnohých známych hostí. Gitarových partov sa ujal David Gilmour, gitarista Pink Floyd, Willie Nelson, basgitarista kapely Eagles Timothy B. Schmit a ďalší.

Prvý singel z albumu venoval Ringo Starr mŕtvemu kolegovi z dávnych čias, Georgeovi Harrisonovi. V piesni Never Without You hrá sólo na gitare práve Eric Clapton. Ringo pre agentúru Reuters hovorí: „Toto je môj spôsob, akým chcem povedať, čo pre mňa George znamená a že mi ostane hlboko v mysli. Chcel som, aby v nej hral Clapton, lebo George ho mal rád. Eric patrí k ľuďom, ktorí na platňu patria, totiž takí, ktorých George poznal a mal ich rád.“ Skladba sa začne hrať 17. februára a jej text je viac než symbolický. V refréne sa spomína Harrisonova pesnička Here Comes The Sun, ktorá sa podľa Ringa bude hrať naďalej, lebo v každom jej kúsku je beatlesácky gitarista. Ringo Starr sa toto leto vydá na letné turné s novým All-Starr Bandom. (dv)