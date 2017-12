Maccabees: Na správny čas si treba počkať

Britskí hudobníci neskáču do nových projektov po hlave. Vedia, že každá pieseň ich definuje

8. sep 2015 o 15:52 Monika Grešová

Britská indie rocková skupina MACCABEES sa na každom albume pokúša zmeniť estetiku, jeden princíp však stále zostáva nemenný: chce, aby jej skladby zneli rovnako na albume ako na koncerte. Ten jej najnovší sa volá Marks To Prove It a časť z neho už počuli aj Slováci. Pretože Maccabees prekoncertovali celé leto. Boli na slávnom Glastonbury a neodmietli ani pozvanie od menšieho piešťanského Grapeu. Pre SME o svojej novinke rozprávali ORLANDO WEEKS a FELIX WHITE.



Komplexnou témou vašich piesní je starnutie. Máte z neho strach?

ORLANDO WEEKS: „Ako kapela sme strávili na jednom mieste tri roky. Človek si začne veľa vecí uvedomovať, najmä keď práca, ktorú robí, trvá dlhšie, ako by mala. Plynutie času nám poslúžilo ako univerzálna téma, rámec, ktorý nám umožnil skúmať súvislosti širokého okruhu ďalších vecí.“

Novinku ste nahrávali v londýnskej štvrti Elephant & Castle, ktorá sa považuje za jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí. Jeho dokončenie vám však trvalo pomerne dlho, vyše troch rokov. Je to paradoxné, nie?

FELIX WHITE „Asi to k tomu patrilo. Každý deň na nás doliehalo pomyslenie, koľko času sme už venovali tvoreniu a nahrávaniu. Možno sme sa však nechali pohltiť atmosférou toho miesta a zapadli sme do miestnej komunity, začali sme sa zaujímať, čo sa v našom okolí deje a to nás tvarovalo a paradoxne aj spomaľovalo. Áno, samotný Londýn sa neustále hýbe, vyvíja sa enormnou rýchlosťou. Ľudia v našom veku to však už berú ako súčasť všeobecného povedomia.“