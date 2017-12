Švédske duo Roxette ocenia Medailou kráľa Karola XVI. Gustáva

Štokholm 31. januára (TASR) - Medailu švédskeho monarchu Karola XVI. Gustáva prevezme dnes v Štokholme svetoznáme duo Roxette za mimoriadne zásluhy ...

31. jan 2003 o 10:20 © TASR 2003

Štokholm 31. januára (TASR) - Medailu švédskeho monarchu Karola XVI. Gustáva prevezme dnes v Štokholme svetoznáme duo Roxette za mimoriadne zásluhy o hudbu škandinávskej krajiny.

Speváčka formácie Marie Fredrikssonová, u ktorej lekári vlani diagnostikovali mozgový nádor, sa podľa informácií denníka Expressen chce spoločne so svojím hudobným partnerom Perom Gesslem osobne zúčastniť na popoludňajšom ceremoniáli v kráľovskom paláci.

Štyridsiatnička, u ktorej objavili tumor pri vyšetrení po náhlej nevoľnosti, sa následne podrobila chirurgickému zákroku, o ktorého výsledkoch sú k dispozícii protichodné informácie. Podľa časti z nich sa interpretka zotavuje z ochorenia, podľa iných zdrojov sa tumor pri operácii nepodarilo úplne odstrániť.

Skupina Roxette, ktorá sa výrazne presadila na medzinárodnej scéne hitmi ako napríklad The Look alebo Joyride, zrušila na jeseň 2002 naplánované koncertné turné po belgických, holandských a nemeckých mestách. Po "výberovke" The Ballad Hits z vlaňajšej jesene sa 24. marca objaví na trhu s nosičmi zvukových záznamov ďalší titul formácie s názvom The Pop Hits. Singlová novinka Roxette - Opportunity Nox sa vo vysielaní nemeckých rozhlasových staníc objavila 27. januára, na zvyšku starého kontinentu sa tak stane 3. februára. O tri týždne neskôr vydá nahrávku aj gramofónová firma.

3 12 20 le