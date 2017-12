V Hollywoode sa pomýlili. Terry Gilliam z Monty Python žije

10. sep 2015 o 12:30 Kristína Kúdelová

Prestížny filmový magazín Variety napísal, že režisér filmu Brasil a člen Monty Python zomrel. Bol to omyl. Terry Gillian žije, ohlásil sa na Facebooku a ďalej bojuje ako Don Quijite.

Mať prichystaný nekrológ skôr, ako dotyčná osoba vôbec začne uvažovať o smrti, považujú profesionálne redakcie za dobrý nápad. Keby sa náhodou niečo stalo, budú pripravené.

V hollywoodskom časopise Variety už mali medzi rozlúčkovými textami odložený aj ten, ktorý patrí Terrymu Gilliamovi. Omylom stlačili nesprávnu klávesnicu? Nevieme. Len sa pred dvoma dňami na chvíľu celý svet mohol dočítať, že: Člen humoristickej skupiny Monty Python a režisér filmu Brasil zomrel. Dátum a miesto úmrtia bolo ešte napísané nanečisto. Ako „XXX“.

Mal iba tridsať rokov

Po pár hodinách si vo Variety omyl všimli a správu rýchlo stiahli, no medzitým sa už stihla dostať aj ku Gilliamovi. Sám chcel podať dôkaz, že žije, preto na svoj Facebook napísal: „Ospravedlňujem sa, že som mŕtvy. Špeciálne tým, ktorí si už kúpili lístky na moju talkšou. Nuž ale, vo Variety ohlásili moje úmrtie. Neverte ich ospravedlneniu ani oprave!

A k tomu pridal fotku, kde leží na smrteľnej posteli. Ľudia sa pri ňom modlia a oznam verejnosti hlása: Mal iba tridsať rokov. Časopis z neho urobil starca!

Terry Gilliam má sedemdesiatštyri rokov a kto ho stretol, vie, že je vo forme. Rizikom pre jeho zdravie by hádam mohla byť len neuveriteľná smola, ktorá ho v poslednom čase pri nakrúcaní filmov stíhala, a aj veľké súboje s filmovými štúdiami. Keď nakrúcal film Imagináriu dr. Parnassa, v poslednom štádiu zomrel Heath Ledger, ktorý mal hlavnú úlohu a on musel vymyslieť, ako z toho vykorčuľovať (vymyslel, že Ledger sa pri prechode cez zrkadlo zmení na Johnnyho Deppa, Juda Lawa alebo Colina Farrella).

Proti prírodným živlom

A ešte horšie bol na tom jeho vysnívaný projekt, ktorý má byť variáciou na Cervantesov román Don Quijote de la Mancha. Niekoľkokrát už bolo nakrúcanie so Jeanom Rochfortom a Johnnym Deppom rozbehnuté – no ak mu do výroby nezasiahli nespokojní producenti, plány mu znemožnili prírodné živly. Pred rokmi o tom aj vznikol tragikomický dokument Stratený v La Mancha.

Dnes by sa mal Gilliam práve chystať na nový donquijotský pokus, filmovanie je ohlásané na začiatok budúceho roka. Počkáme. Zatiaľ sa môžeme nejaké informácie dočítať z autobiografie Gilliamesque. Denník Independent píše, že by mala vyjsť začiatkom októbra. Ak sa nič nestane, mala by to byť nedokončená kniha.