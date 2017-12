Päť skvelých filmov, ktoré otočili čas naruby

Ktorýsi klasik raz trefne poznamenal, že hodiny bežia stále rovnako, ale čas plynie každému inak. Na filmovom plátne sa s ním dá robiť úplne čokoľvek. Môže postáť, zmeniť smer alebo sa zacykliť.

„Jé, Patri, podívej, to je Hitler!“ zvolá na ceste časom Marie Rosulková v komédii Zajtra vstanem a obarím sa čajom (1977).(Zdroj: Pressdata, outnow.ch)

Hoci sa nám pravidelný rytmus prežívanej skutočnosti môže čas od času javiť naozaj všelijako, bežná životná skúsenosť a zdravý rozum nás denne presviedčajú o tom, že čas podlieha prísnemu smeru z minulosti do budúcnosti. Jeho trasa je lineárna, logika precízna, dôsledok nasleduje príčinu, nikdy nie naopak.

Ibaže to by bola asi príliš veľká nuda, ak by nám zabehnutú realitu občas nenabúrali filmoví tvorcovia. V najrozmanitejších žánrových podobách nám sporadicky servírujú aj oveľa vzrušujúcejšie časové reálie, než na aké sme zvyknutí. Vďaka vynaliezavým scenáristom sa môže čas ponášať viac na gumu v trenírkach než na švajčiarske hodinky.

Od starca k dieťaťu

O tom, aké by to bolo dojímavé, keby sa náš život odvíjal spätne, sme sa mohli dozvedieť z Podivuhodného príbehu Benjamina Buttona (2008). Brad Pitt sa pred našimi zrakmi menil z vetchého starca na vyšportovaného mladíka a v protiprúde času prežíval tragiku svojej osudovej lásky.

S Daisy (Cate Blanchett) sa stretli po prvý raz pri hre pod stolom v starobinci, v ktorom Benjamin trávil prvé roky svojho života. Ona mala vtedy sedem a prichádzala na návštevu za svojou starou mamou. Spriaznené duše si k sebe rýchlo našli cestu, no ich nesúrodý vek a opačné cesty životom ich od seba opakovane vzďaľovali. Čas im doprial len kratučký úsek, v ktorom sa ich láska mohla naplniť.

No ani v tých chvíľach nepostál, a kým Benjamin ďalej mladol, Daisy roky pribúdali, až kým sa raz a navždy neocitli na opačných koncoch života. Film nakrútil David Fincher na motívy poviedky Francisa Scotta Fitzgeralda podľa scenára Erica Rotha a s trinástimi nomináciami na Oscara zaujal nielen divákov.

Priznaným melodramatickým rozjímaním nad životom, smrťou a pominuteľnosťou času nám pripomína, akí dôležití sú pre nás tí, ktorých milujeme a aké ťažké býva prekonať ich stratu.