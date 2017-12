Lucie Bílá je opäť sama

Praha 31. januára (TASR) - Manželstvo českej speváčky Lucie Bílej (36) so Stanislavom Penkom (29) je po desiatich mesiacoch v troskách. O sedem rokov ...

31. jan 2003 o 12:47 © TASR 2003

Praha 31. januára (TASR) - Manželstvo českej speváčky Lucie Bílej (36) so Stanislavom Penkom (29) je po desiatich mesiacoch v troskách. O sedem rokov mladší manžel sa od Lucie Bílej odsťahoval, ale aj naďalej chce byť speváčke oporou a zostať jej priateľom.

"Je mi to veľmi ľúto. Napriek tomu, že sme si to obaja veľmi želali a snažili sme sa, náš vzťah nám nevyšiel," zdôverila sa Lucie Bílá českému Blesku. "Mysleli sme to vážne a išli do manželstva so želaním, aby vydržalo celý život. V istom okamihu sme však pochopili, že toto želanie nemôže byť naplnené. Odrazu sme zistili, že nám náš vzťah nesmierne ubližuje," dodala.

"Manželstvo nám nevyšlo, ale verím, že budeme dobrými priateľmi. Lucie je vzácny človek a nerád by som ju stratil úplne. Viem, že ona to bude mať ešte ťažšie než ja, pretože všetci ako supy na ňu zletia a budú chcieť z jej ťažkého obdobia niečo vyťažiť. Budem stáť pri nej," vysvetlil Stanislav Penk.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) ed