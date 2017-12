Tina Turner stála Bety zo Celebrity Ladies litre potu

Bratislava 31. januára (TASR) - Originálna slovenská travesty skupina Celebrity Ladies bola vrcholom kabaretného programu, ktorý vo štvrtok večer rozburácal priestory bratislavského kina YMCA.

Show štyroch mužov na vysokých podpätkoch a v ženskom preoblečení zabávala imitovaním ženských speváckych hviezd ako Helena Vondráčková, Dara Rolins, Tina Turner, Hana Hegerová, Cher či Madonna. Nielen pánske, ale i dámske publikum však ohúrili niektoré z členiek aj svojimi odvážnymi módnymi kreáciami. Veď len máloktorá žena by si trúfla na výstrih siahajúci až na začiatok jej zadných partií. Štvorica, z ktorej jedna členka má napriek mužskému pohlaviu nohy ako z reklamy na silónové pančuchy, po niekoľkých minútach štvrtkového vystúpenia nielen roztlieskala ale i rozospievala prítomné publikum viacerými známymi hitmi. Svoje vystúpenie však "dámy" zakončili známou a pre danú situáciu príznačnou skladbou Beáty Dubasovej Sme také aké sme. "Dala nás dohromady moderátorka Janka Škreková, aj keď sme sa už poznali aj predtým," hovorí jeden zo štvorice "členiek" s umeleckým menom Bety. Podľa jeho slov má každá zo Celebrity Ladies popri kabaretnom programe aj ďalšie zamestnanie. V akých sférach sa však pohybujú, nekomentujú.

"Každý najskôr ďnadrieď svoju hviezdu sám, potom dávame program dokopy," dodáva Bety, ktorá najradšej imituje americkú pop-star Tinu Turner. Pred televízorom vraj kvôli odpozorovaniu jej špecifických pohybov strávila niekoľko hodín a stálo to "litre potu". Výsledok však podľa očitých svedkov stál za to. "Je môj vzor. V jej veku by som privítala toľko pozitívnej energie, aká z nej vyžaruje a chcela by som tak pôvabne starnúť," hovorí.

