Herečka Nicole Kidmanová ešte nie je pripravená na vážny vzťah

Londýn 31. januára (TASR) - Hollywoodska herečka Nicole Kidmanová by sa rada "zbláznila" do nového muža - nie však teraz.

31. jan 2003 o 13:04 © TASR 2003

Na otázku o rozpade manželstva s hercom Tomom Cruisom v rozhovore pre časopis Hello! príťažlivá rusovláska uviedla: "Bolo to najhoršie obdobie môjho 35-ročného života, keď jediné, čo som cítila, bol veľký smútok."

Vyhlásila tiež, že v súčasnosti s nikým nechodí a nerada by sa zaplietla do nových ľúbostných hier.

"Bolo by pekné znovu sa zaľúbiť. Som pevne presvedčená, že sa to stane, keď to budem najmenej očakávať. Musím sa priznať, že ešte stále prechádzam obdobím, keď sa bojím lásky muža, takže viem, že ešte nie som celkom pripravená na vážny vzťah," vyhlásila herečka.

Kidmanová je momentálne na výslní svojej hereckej kariéry účinkovaním v snímke The Hours, ktorá je nominovaná na Oscara aj na Cenu britskej filmovej a televíznej akadémie (BAFTA).

