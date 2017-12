Speváčka Mel C prehovorila o svojich depresiách a poruche jedenia

Londýn 31. januára (TASR) - Bývalá členka britskej formácie Spice Girls Mel C sa po prvýkrát vyjadrila k depresiám a problémom s jedením, ktoré ju pred ...

31. jan 2003 o 13:36 © TASR 2003

Londýn 31. januára (TASR) - Bývalá členka britskej formácie Spice Girls Mel C sa po prvýkrát vyjadrila k depresiám a problémom s jedením, ktoré ju pred dvoma rokmi prinútili odísť zo sveta šoubiznisu.

Speváčka tvrdí, že v najhoršom štádiu ochorenia nebola ani schopná vstať z postele. Depresie ju trápia i naďalej, no "čiernych" dní je už oveľa menej, píše ženský magazín Marie Claire.

"Postihlo ma to počas milénia. Išla som domov k svojej rodine a cítila som sa tak zle, že som nebola schopná vstať z postele. Bola som ako bez života, uplakaná a neustále strnulá," vyhlásila speváčka. Uviedla tiež, že nikdy neuvažovala o samovražde, no ani nechcela už ďalej žiť starým životom. Napokon sa podrobila šesťmesačnej psychoterapii a liečbe antidepresívami.

"Bolo pre mňa veľkým pokrokom pripustiť si, že potrebujem pomoc tohto druhu, no mala som duševnú chorobu, ktorá mi bránila žiť normálnym životom a lieky ešte posilňovali moje nálady. Teraz skúšam alternatívnu medicínu - akupunktúru, aromaterapiu, masáže a stravujem sa zdravšie," tvrdí speváčka.

Mel sa na hudobnú scénu vráti koncom februára, keď vydá nový singel Here It Comes Again, po ktorom sa v apríli vydá na turné po Veľkej Británii.

12 gs žab