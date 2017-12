Na fotke roka je ukrajinská rodina

Bratislavské korzo predstavuje najlepšie fotky.

12. sep 2015 o 0:00 Monika Grešová, ea, kul

Na bratislavskom korze sa otvorila galéria s najlepšími fotkami.

Foto roka 2015

Ukrajinskej rodine neostáva nič iné, len čakať.

VÝSTAVA/ Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Bratislavské mestské korzo sa na mesiac zmenilo na netradičnú galériu. Pri prechádzke námestím zvádzajú pohľady okoloidúcich veľkorozmerné fotografie, jemne hompáľajúce sa medzi stromami. Je medzi nimi aj záber na tmavú kuchyňu, uprostred ktorej stojí mladá rodina.

Matka odvracia pohľad, možno sa hanbí za chudobu, ktorá ju obklopuje. Z očí jej detí však cítiť niečo viac. Vzdorovitú odvahu zmiešanú so smútkom, ba až strachom. Rodina býva priamo vedľa doneckého letiska, ktoré dlho sužovali mínometné útoky separatistov.



Foto - Andrea Kalinová

„Nemajú peniaze, nemôžu odísť, iba čakajú, ako sa to celé skončí,“ hovorí autor, mladý fotograf Michal Burza. Viac než pol roka venoval štúdiu a monitorovaniu ukrajinského konfliktu. Potom sadol do auta a vybral sa na miesta, ktoré tak dlho pozoroval iba cez televízne obrazovky a novinové správy.

Práve na Ukrajine potom vznikla séria fotografií s názvom Ľudia na okraji. Prihlásil ju do ôsmeho ročníka súťaže Foto roka, tradične organizovanej Nadáciou VÚB na podporu fotografických talentov.

Dostal sa do užšieho výberu pätnástich finalistov, ktorých spomedzi 273 prihlásených fotografov vybrala medzinárodná porota. Nakoniec to bola atmosféra rodinnej beznádeje, ktorá pomohla k jeho celkovému víťazstvu v súťaži.

„Aj keď nepoznáte príbeh na pozadí, má univerzálny význam. V každom z nás prebúdza emócie a to je pravé kúzlo fotografie,“ povedala predsedníčka poroty Arianna Rinaldo, kurátorka z Talianska. Okrem nej vyberali tri víťazné práce fotografi Peter Župník, Alan Hyža a Magdaléna Juříková, historička umenia a riaditeľka Galerie hlavního města Prahy.

Medzi ďalšími ocenenými fotografmi skončila aj Andrea Kalinová, ktorá cez objektív zachytila interiér typických slovenských kúpeľov. Jej fotografia z Piešťan skončila na druhom mieste, tretie miesto patrí Jakubovi Michelovi, ktorý s fotoaparátom vstúpil do prostredia ľudí z okrajových vrstiev spoločnosti na severnom Slovensku.

Víťazné aj nevíťazné fotografie budú skrášľovať Hviezdoslavovo námestie do 11. októbra.

Výzva k ľudskosti naživo

KONCERT Sobota / Hviezdoslavovo námestie, Bratislava 16.00

„Neudialo sa to v Afrike, neudialo sa to v Stredomorí, stalo sa to pár kilometrov od Slovenska. Ak sme si mysleli, že utrpenie utečencov je niečo vzdialené, niečo, čo sa nás netýka, od tejto chvíle to už nemôžeme tvrdiť,“ apeluje Výzva k ľudskosti, ktorú doteraz podpísalo viac ako jedenásťtisíc ľudí.

Teraz vás pozýva na Hviezdoslavovo námestie, aby sme urobili z Bratislavy priateľské mesto. Na pódiu sa predstaví niekoľko hudobníkov, napríklad aj Korben Dallas, Billy Barman či Živé kvety.

Do podujatia sa pripojilo aj viacero bratislavských prevádzok. Ak im ukážete odznak so srdcom, dostanete občerstvenie. V kaviarni U kubistu vás dokonca čaká divadelné predstavenie o strachu, báť sa je predsa ľudské.

Cirk La Putyka – Play

Divadlo / Mestské divadlo POH Bratislava 19.00

Pobyt na detskom ihrisku je dnes pre mamičky malých detí často najväčšou útrapou, pre mnohých v dospelosti je to však úžasná spomienka na detstvo. Kúsok slobody, kde sa dá na chvíľu uniknúť spred rodičovských očí kdesi do kríkov, zavesiť sa len tak dolu hlavou či hojdať sa dlho a vysoko až medzi konáre stromov.

Ihrisko je malý svet vo veľkom meste. Má svojich obyvateľov, svoj priestor a čas, svoje zákonitosti. Niekedy sa tam toho môže prihodiť veľmi veľa, inokedy je nuda. Má svoje čaro, keď je plné deti, ale aj keď je na ňom človek sám.



FOTO – LA PUTYKA

O tom, aké má detské ihrisko tajomstvá, hovorí Play. Najnovšia tanečno-pohybová inscenácia známeho pražského divadla La Putyka bude dnes večer otvárať divadelnú sezónu v bratislavskom Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava. Divákov oslovuje spojením artistického cirkusového umu s pôvabnou hravosťou a krehkou poetikou, pobaví aj inšpiruje na zamyslenie.

