Naj-moderátorka Ivana Hrubá prirovnávala Helenu Vondráčkovú k vínu

31. jan 2003 o 14:03 © TASR 2003

Bratislava 31. januára (TASR) - "Je to vôbec prvýkrát, čo som niečo vyhrala," zhodnotila svoj čerstvý titul naj-moderátorky stanice Rock FM a Slovenského rozhlasu víťazka poslucháčskej ankety Ivana Hrubá. Štíhlu tmavovlásku poznajú nielen rozhlasoví poslucháči, ale aj televízni diváci z večerných predpovedí počasia. "Samozrejme, že zohráva úlohu to, že ľudia si k môjmu menu môžu priradiť aj tvár. Ale nemyslím, že je to len zásluhou toho, že sa objavujem na obrazovke a veľmi dúfam, že som dostala hlasy aj kvôli tomu, čo robím v rádiu," poznamenala najpopulárnejšia moderátorka verejnoprávneho rozhlasu za rok 2002. Príjemným spestrením slávnostného vyhlasovania výsledkov, ktoré sa uskutočnilo v pondelok večer v priamom rozhlasovom prenose, bol zostrih najvtipnejších breptov moderátorov SRo. Nielen divákov v sále schuti rozosmiali výroky spoza mikrofónu ako "film Ružové sny už videli diviaci v 15 krajinách, zaspieva vám terorista José Carreras, s riaditeľom elektrární sa pozhováral reaktor...".

Samotná víťazka a držiteľka krištáľového mikrofónu však vraj s breptami nemá až také bohaté skúsenosti, ako by sa mohlo zdať. "Zvyknem sa veľmi zamotať do nejakej vety, alebo mávam výpadky pamäte a neviem si spomenúť na obyčajné slovo. Také ozajstné brepty sa mi nepodarili, až na jeden prípad. Na pódiu som uviedla pani Helenku Vondráčkovú slovami, že je ako víno - čím je staršia, tým je lepšia. Vtedy sála jemne zašumela a ja som najprv nechápala prečo. Dodnes si ma kolegovia v práci kvôli tomu doberajú," spomína na svoj najvydarenejší moderátorský "prešľap" Ivana Hrubá.

