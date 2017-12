Kauzou údajného tunelovania divadla Nová scéna sa opäť zaoberá prokuratúra

Bratislava 31. januára (TASR) - Kauzou údajného tunelovania bratislavského divadla Nová scéna jeho bývalým riaditeľom Ľubom R. sa opäť zaoberá prokuratúra.

Spis k uvedenému prípadu si po jeho uzavretí Okresnou prokuratúrou Bratislava I vyžiadala Krajská prokuratúra. Pre TASR to potvrdila námestníčka krajského prokurátora Věra Datinská. V súčasnosti podľa nej prokuratúra študuje, či polícia a nižšia prokuratúra postupovali v súlade so zákonom. Po preskúmaní materiálu môže nadradená prokuratúra vydať pokyn na začatie trestného stíhania, ktorý by bol pre okresnú prokuratúru záväzný.

Trestné oznámenie v tejto kauze podal bývalý minister kultúry SR Milan Kňažko. Vyšetrovateľka prípad po ôsmich mesiacoch preverovania 30. septembra odložila a s jej rozhodnutím sa následne stotožnila i Okresná prokuratúra Bratislava I. Ministerstvo kultúry sa spolu s bývalým šéfom Novej scény Andrejom Hrycom proti takémuto rozhodnutiu odvolalo, ale prokurátor ich sťažnosť zamietol. Začiatkom januára podal Hryc na vyšetrovateľku i príslušného prokurátora trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Vlaňajšia ministerská kontrola podľa Hryca dokazuje, že súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja počas šéfovania v divadle zneužil minimálne 40 miliónov korún.