Veľké filmové mená na Benátky rezignovali

Prestížny festival v Benátkach vyhlásil víťazov. Opäť sa ním stali outsideri, hlavnú cenu má Lorenzo Vigas z Venezuely.

13. sep 2015 o 11:16 Miloš Ščepka

Kritici ani diváci sa netrafili. Víťazom benátskeho festivalu je venezuelská dráma o čudáckom samotárovi Z ďaleka.





Desde allá - z diaľky. Víťazný film tohtoročných Benátok. FOTO - MOSTRA

LIDO DI VENEZIA. Festivalový denník Ciak tohto roku na benátskom festivale prinášal hneď tri rebríčky, v ktorých súťažné filmy bodovali osobitne diváci, talianski novinári a poprední svetoví filmoví kritici. Všetci zhodne za najlepší film označili esej Alexandra Sokurova Francofonia a dokument Amosa Gitaia Rabin, the Last Day.

Publiku sa páčilo aj Dievča z Dánska Toma Hoopera, talianskym novinárom 11 minút Jerzyho Skolimowského a Remember Atoma Egoyana. Svetoví kritici, medzi ktorými nechýbali Michael Ciment či Derek Malcolm, pririekli body aj filmovej meditácii Laurie Andersonovej Heart of a Dog a symbolickej dráme Krv mojej krvi talianskeho klasika Marca Bellocchia.

Medzinárodná porota vedená Alfonsom Cuarónom neudelila cenu žiadnemu z menovaných filmov. Dodržala tak benátsku tradíciu neoceňovať očividných favoritov, ale vyzdvihnúť outsiderov, ktorí sa v priebežnom bodovaní držali na nižších priečkach. Aj to je možno dôvod, prečo uznávaní tvorcovia zvučných mien, ktorí donedávna vďačne a pravidelne uvádzali svoje novinky v Benátkach, dávajú v čoraz väčších počtoch prednosť festivalom v Berlíne, Cannes a Toronte.

¡Viva América!

Cenu najvyššiu – Zlatého leva si z Benátok odniesol venezuelský režisér Lorenzo Vigas za venezuelsko-mexickú psychologickú drámu Desde Alá (From Afar – Zďaleka), svoj celovečerný hraný debut o čudáckom samotárskom mužovi z Caracasu, ktorý nie je schopný nadväzovať a udržiavať normálne citové vzťahy. Platí mladému chuligánovi za jeho spoločnosť bez sexu a bočných úmyslov. Ich vzťah je taký nezvyčajný, že režisér film označuje za druhú časť trilógie o rodičovstve. Prvý bol jeho krátky film Los elefantes nunca olvidan z roku 2004.

Pablo Trapero z Argentíny má cenu pre najlepšieho režiséra za film El Clan - Klan. FOTO - TASR

Strieborného leva za réžiu získal Argentínec Pablo Trapero za kriminálnu drámu El Clan, inšpirovanú skutočnými udalosťami z počiatku 80. rokov minulého storočia, v čase konca vojenskej diktatúry a po demokratických voľbách. V centre je vplyvná rodina Pucciovcov, súdržne spolupracujúca pri únosoch boháčov a vyberaní vysokého výkupného.

„Každodenný život je plný absurdných a neuveriteľných momentov, ktorým nemáme šancu rozumieť,“ tvrdí ocenený režisér. „V skutočnom živote sa môže stať aj to, čo by ako fikcia bolo nepravdepodobné, čo nikto nedokáže vymyslieť. Vo svojom filme som chcel túto myšlienku doviesť do extrému: neuveriteľné ukázať ako pravdivé.“

Americký kultový scenárista Charlie Kaufman debutoval s pomocou animátora Duke Johnsona ako režisér celovečerného bábkového filmu Anomalisa. Banálne ľúbostné vzplanutie starnúceho odborníka na telefonický marketing podáva ako existenciálnu drámu a naplno pri tom využíva špecifiká klasickej bábkovej animácie, ktoré aj to, čo je všedné a jednoznačné, menia na surreálne a mnohovýznamové.

Charlie Kaufman a Duke Johnson odišli s Grand Prix za animovanú Anomalisu. FOTO - SITA

Ceny aj pre Maďarsko a Chorvátsko

Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon získal francúzsky režisér Fabrice Luchini za rolu sudcu, prekonávajúceho krízu stredného veku v psychologickej dráme Christiana Vincenta L'hermine (Hermelín). Christian Vincent je tiež autorom oceneného scenára. Talianska hviezda Valeria Golino, známa aj z hollywoodskych filmov Rain Man, Horúce výstrely a Štyri izby, získala Volpiho čašu za úlohu obetavej matky z Neapola v snímke Per amor vostro.

Režisér Giuseppe Gaudino v nej kombinuje v nervnom hektickom rozprávaní na hrane hystérie čiernobiely realistický obraz z farebnými výtvarne štylizovanými zábermi i s animáciou. Najlepším mladým hercom sa stal trinásťročný nováčik Abraham Attah z Ghany. V dráme amerického režiséra Caryho Fukunagu Beasts of no Nation hrá chlapca, ktorého v bližšie neurčenej africkej krajine unesú povstalci a premenia na detského vojaka – nemilosrdné vraždiace monštrum.

Osobitnou cenou porota ocenila mrazivú tureckú drámu Abluka (Frenzy) z Istanbulu, zmietaného politickým násilím, zasahujúcim i do súrodeneckých vzťahov. Cenu Luigiho de Laurentiisa za najlepší filmový debut, spojenú s prémiou 100 000 dolárov, pririekla porota vedená talianskym režisérom Saveriom Costanzom britsko-maďarskej koprodukcii The Childhood of a Leader v réžii Bradyho Corbeta, voľne inšpirovanej životopismi tyranov a diktátorov 20. storočia.

Najlepšiu herečkou bola Valeria Golino vo filme Per amor vostro. FOTO - TASR

Najúspešnejšou snímkou prehliadky Horizonty sa podľa rozhodnutia poroty pod vedením Jonathana Demmeho stala americko-novozélandská dráma Free in Deed. Najlepším krátkym filmom 72. MFF v Benátkach je Belladona chorvátskej režisérky Dubravky Turić.

Smutným faktom však je, že na rozdiel od minulosti publikum o snímky hlavných prehliadok tohtoročného benátskeho festivalu nejavilo záujem a kinosály, najmä v posledných piatich dňoch, zahanbujúco zívali prázdnotou. Otázkou ostáva, či odborná verejnosť nemá záujem utvoriť si obraz o aktuálnom stave svetového filmu, alebo či ho benátsky výber ešte vôbec dokáže ponúknuť.