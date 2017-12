Hnutie sufražetiek zobrazia jedny z najlepších herečiek súčasnosti

Suffragette bude film o sufražetkách, ktoré bojovali za rovnoprávnosť žien. Pozrite si najnovšie filmové a seriálové ukážky.

13. sep 2015 o 16:33 Dávid Tvrdoň

Suffragette

video //www.youtube.com/embed/Uhft8wYxjs8

Vo filme si zahrajú tri z najlepších herečiek súčasnosti. Bude o práve žien voliť aj o militantnom hnutí sufražetiek, ktoré bojovali za rovnoprávnosť. Premiéra u nás zatiaľ nie je známa.

Jessica Jones

video //www.youtube.com/embed/cIKecSNhRv8

Prvá ukážka z ďalšej spolupráce medzi Marvelom a Netflixom (predtým skvelý Daredevil) toho veľa neukáže, ale naznačuje, že nový komiksový seriál o menej známej Jessice Jones bude opäť v temne štylizovanej atmosfére. O Jessice Jones vám zatiaľ stačí vedieť, že má superschopnosti a je spolužiačkou Spidermana - Petra Parkera.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Filmová katastrofa Daredevil je späť

American Horror Story: Hotel

video //www.youtube.com/embed/OMgrBZCfeRw

Piata séria úspešného hororového seriálu už dva mesiace ponúka malé ochutnávky z pripravovaných hrôz. Naposledy to bol tento krátky videoklip, ktorý ukázal celú plejádu postáv. Fanúšikovia si opäť prídu na svoje.

The Hallow

video //www.youtube.com/embed/8fDo3-mluOs

Z nejakého dôvodu sa ľudia radi chodia báť do kina a filmári to využívajú. Niektorí, aby ich naozaj vystrašili, iní najmä preto, aby na nich zarobili peniaze. Hallow vyzerá, že je z druhej kategórie.

Carol

video //www.youtube.com/embed/H4z7Px68ywk

Cate Blanchett a Rooney Mara si zahrajú dve ženy, ktoré sa do seba zamilujú v New Yorku päťdesiatych rokov. Prvá je vydatá a zámožná, druhá je servírka. Ak aj film bude tak dobre plynúť ako ukážka, máme sa na čo tešiť.

Our Brand is Crisis

video //www.youtube.com/embed/BLZo_ILZhfk

Filmov o politických kampaniach bolo natočených niekoľko a tento okrem zvučných mien neponúka na prvý pohľad nič nové. Bolívia (tá krajina, kde ženy nosia anglické cylindre populárne v devätnástom storočí) volí nového prezidenta a Sandra Bullock s Billym Bob Thortonom súperia ako šéfovia kampaní. Pred desiatimi rokmi vyšiel dokument k týmto voľbám, a pravdepodobne spravíte lepšie, ak si pozriete ten.

Demolition

video //www.youtube.com/embed/eTJ1qS7KOm4

Režisér filmu Klub poslednej nádeje, minuloročnej oscarovej drámy, bude mať v kinách nový počin. Hlavnú úlohu si zahrá Jake Gyllenhaal a jeho postava bude opäť tak trochu čudák. Zomrela mu žena a vyrovnáva sa s tým ničením vecí (aj ich spoločného domu). Podľa ukážky je zatiaľ priskoro súdiť, ale mená na režisérskej stoličke a v hlavnej úlohe hovoria, že by to nemusela byť strata času.

Keith Richards: Under the Influence

video //www.youtube.com/embed/NHh24Y9LrY0

Keith Richards je naozaj starý. Keď ho vidíte počas koncertu Rolling Stones, príliš si to neuvedomíte. Ale pri pozeraní ukážky z dokumentu o ňom, ktorý onedlho zverejní Netflix, vám to udrie do očí ako prvé. Ale to nie je jediné. Ide o vplyvnú postavu hudobných dejín a jeho spomienky sa oplatí počúvať.

Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom

video //www.youtube.com/embed/RibAQHeDia8

Netflix chce mať pravdepodobne vplyv aj v žánri dokumentárneho filmu. Ďalší bude o protestoch v Ukrajine a vyzerá, že tvorcovia získali množstvo veľmi dobrých záberov.

Where To Invade Next

video //www.youtube.com/embed/2RYV04G0tHc

Kontroverzný dokumentarista Michael Moore pripravil novú snímku. Nie je jasné, o čom bude, ale isté je, že hlavnú úlohu si opäť zahrá sám.