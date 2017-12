Nemci ju naučili rebelovať. Preto prežila

Nie je ani extra slávna, nie je ani Annie Leibovitz. No aj tak režisér Matej Mináč vedel, že má zmysel, aby o svojej mame, fotografke Zuzane Mináčovej nakrútil film.

15. sep 2015 o 17:43 Kristína Kúdelová

Fotografka Zuzana Mináčová je šťastná, veselá a nezlomná žena, hoci celý život trpela tajomnou traumou. Jej syn MATEJ MINÁČ pochopil, že v sebe nesie podobne silný príbeh ako Nicolas Winton, a preto bude mať od štvrtku v kinách film Očami fotografky.

video //www.youtube.com/embed/s7KlbRuBYTY

Nemali ste tento film nakrútiť ako prvý? Prečo vašu mamu predbehli filmy o Nicolasovi Wintonovi?

„To bola náhoda. Wintonovi som sa nechcel venovať, prišiel som k nemu len vďaka tomu, že som potreboval peniaze na film Všetci moji blízki, ktorý vychádzal zo života mojej mamy. Nemeckému koproducentovi sa páčil, len sa mu nezdalo, že sa to skončilo v Osvienčime. Chcel na záver niečo pozitívnejšie. Tak som si povedal, požičiam si päťdesiat knižiek z druhej svetovej vojny a uvidím, či niečo nájdem.“

Chcú od vás niečo veselé a vy sa vyberiete po knižky z druhej svetovej vojny?

„Áno, pretože som veril, že v nich nájdem príbehy, ktoré sa skončia záchranou, a nie cestou do Osvienčimu. V knižnici ma nenávideli, pretože pol roka tie knižky potom museli odo mňa páčiť, ale v jednej som našiel príbeh Nicolasa Wintona. Keď ju v roku 1988 Věra Gissingová písala, netušila, kto ju pred cestou do koncentračného tábora zachránil. Dozvedela sa to, až keď ju mala poslať do tlače, a preto rýchlo dopísala tri vetičky. Zistil som, že ten pán žije a že hoci to bol neuveriteľný príbeh, nikto o ňom nevedel. V Googli o ňom vtedy nebolo nič. Vravel som si, veď tento pán zomrie skôr, ako sa mu niekto poďakuje! A tak som potom o ňom nakrútil Silu ľudskosti.“

No po nej ste sa k nemu ešte vrátili a nakrútili ste o ňom film Nickyho rodina.

„To preto, že Sila ľudskosti sa nedostala do kina. A keďže na ňu mladí ľudia reagovali a začali robiť dobré skutky, videl ju aj britský premiér Tony Blair a kráľovná vďaka nej povýšila Wintona do šľachtického stavu, ešte raz sme sa k nemu vrátili. A pritom, ja som takéto filmy nikdy nechcel robiť. Keď som šiel na školu, predstavoval som si, že budem nakrúcať komédie.“

Matej Mináč. FOTO - TASR

Myslíte si, že filmári majú nejakého svätého, nejakého patróna, ktorý im prihrá šťastie?

„Sú len dve možnosti. Buď všetko označíte za náhodu, aj to, že som si z knižnice vybral práve knihu Věry Gissingovej. Alebo si poviete, že to bol zázrak a pripúšťate, že na svete je aj niečo nad nami, niečo nevysvetliteľné. A ja si myslím, že veci sa nám nedejú náhodne. Keď sa niečo krásne stane a stretnem krásnych ľudí, som nadšený. Neberiem to ako samozrejmosť.“

Aké bolo prizvať mamu do svojho filmového sveta?

„Viete, čo zahlásil režisér Billy Wilder, keď dokončil film Niekto to rád horúce? Že keby mal znovu s Marilyn Monroe pracovať, to radšej spácha samovraždu. Mal som podobné pocity. Moja mama je tvrdohlavá a pokojne v polovici nakrúcania povedala, že odchádza. Lenže, ona taká proste je. Rebelka, vždy pripravená vyrobiť nejaký škandál. Nikdy som tomu vlastne nerozumel: čo to je?“

A čo to je?

„Pochopil som raz, že to má korene v Osvienčime. Tam videla, že nikto z tých, čo Nemcov počúvali na slovo, neprežil. Zachránili sa vyvrheli a tí, čo skúšali všetky možné triky. Dodnes jej to zostalo. Nedôveruje väčšine a všetko si chce vyskúšať sama. Aj vo mne čosi podobné vypestovala. Na vysokej škole, kde sa propagovala koncepcia artových filmov, som bol potom ako taký osamotený don Quijote, ktorý chce robiť filmy zábavné, na pohľad jednoduché. Hovorila mi: Ty si pod filmom podpísaný, urob ho teda tak, ako chceš ty. Aj keď si ľudia budú myslieť, že nakrútiť taký film muselo byť jednoduché.“

Zuzana Mináčová s hollywoodskou legendou Richardom Burtonom. FOTO - ARCHÍV MATEJA MINÁČA

Zdá sa, že vo vašej mame je akási veselá irónia. Kedy ju používa?

„Ona je veselá. Okolo nej je vždy veľa ľudí, pretože s ňou sa dobre smeje. Sama hovorí, že smiech je lepší ako sex, čo sa ukazuje aj vtedy, keď sa od nej nevedia odtrhnúť ani mladí muži, na ktorých už vonku čakajú frajerky. Richard Gere si napríklad teraz v Karlových Varoch zistil, ako sa volá, a kričal na ňu: Zuza, Zuza! Na čo mu ona odpovedala: Darmo mi tu ty niečo rozprávaš, keď nevieš po slovensky. Hrozne sa smial.“

Aký je jej komunikačný kanál, keď nevie po anglicky?

„Nevie maľovať, variť, tancovať ani nakresliť jednu rovnú čiaru, pracovať s technikou, na počítači. Vlastne nevie skoro nič, ale Pán Boh jej nesmierne veľa nadelil, keď rozdával komunikačné schopnosti. S ľuďmi, ktorých fotí, sa rozpráva, neponáhľa sa, zaujíma sa o nich.“

Pritom sama si udržiavala tajomstvo. Ako ste sa dozvedeli, že z toho, ako prežila Osvienčim, mala výčitky svedomia?

„Vždy sa čudne správala. Polovicu noci nespala a keď zaspala, hovorila zo spánku. Nikdy však nič nespomínala. Ani Winton nemal chuť hovoriť o tom, že zachránil sedemsto detí, mal pocit, že celý jeho záťah bol neúspechom. Ten dojem získal po druhej svetovej vojne, keď sa dozvedel, čo všetko sa dialo v koncentračných táboroch. Na zozname mal 5000 detí, a on zachránil len sedemsto. Že o tom neohovoril, bol obranný mechanizmus. Za čo ma oslavujete? Že som ich zachránil len sedemsto? To isté bolo s mojou mamou. Ak chcela traumu z Osvienčimu prežiť, musela na ňu zabudnúť. A keď na ňu nevedela zabudnúť, musela ju vytesniť.“

Z filmu Očami fotografky. FOTO - ITAFILM

Čo sa stalo, že sa nakoniec rozrozprávala?

„Asi že bude mať osemdesiatštyri rokov. Človek cíti, že je na prahu, a keď je na prahu, musí upratať. Kedy už? Už nebude kedy. Raz sa teda o tom preriekla a už som ju pred kameru nejako dotlačil. Akurát som nakrúcanie v Osvienčime zaradil na začiatok plánu, pretože som vedel, že to bude strašné. To miesto je hrozné, pôsobí hororovo a ani sa to nedá vysvetliť. Boli sme obaja nervózni.“

Vo filme ste tomu nakoniec až tak veľa času nevenovali, o svojom záchrancovi hovorí len pár minút. Prečo?

„Takéto sú aj pravidlá antickej drámy. Keď dospejete ku katarznému momentu, máte len pár minút na to, aby ste film dokončili. Tak isto sme postupovali, aj keď sme nakrúcali Silu ľudskosti a použili zábery z BBC. Ukázali sme, ako Winton pochopil, že všade okolo neho sedia deti, ktoré zachránil a uvedomil si dosah svojho skutku. Mali sme ešte toľko krásneho materiálu, zmysluplné však bolo len vyhodiť ho do koša. Inak by sme film zničili.“

Po terore v Osvienčime zažila vaša mama aj teror komunistického režimu. Viete, ako ho vnútorne prežívala? Hovorila vám o tom?

„Mali sme pocit, že žijeme v šialenom režime, vždy však tvrdila, že sa to rýchlo skončí. Nevidela v ňom žiadnu logiku.“

Mama a syn pred objektívom Sira Nicolasa Wintona. Za film Sila ľudskosti získal Mináč cenu EMMY. FOTO - ARCHÍV M.M.

Vo filme neraz povie: Veď toto ja som všetko prežila. Pomáhali jej také skúsenosti v krízových situáciách?

„Myslím, že by radšej bola bez toho. Vravieva, že najlepšie je žiť v krajinách, o ktorých sa v správach nikdy nerozpráva, napríklad vo Švajčiarsku. Veď veľa ľudí nemusí prejsť existenciálnym strachom, dokáže uživiť deti, nemusí zápasiť s tajnými, a sú šťastní. Zažijú normálny život a ich charakter sa neskúša v extrémnych situáciách. Našťastie, mama je optimistka, a keď sa vyskytne problém, hneď pozná riešenie. Z toho si nič nerob, povie, to nie je problém. Takže prekážok sa nebojí. Akurát, že by ich oveľa radšej vymenila za pokojnejší alebo aj nudný život.“

Vaša mama vlastne prežila darovaný život. Asi uznáte, že ho krásne využila.

„Áno, darovaný život – to je veľmi pekne povedané. Všeličo sme o ňom ešte mohli povedať, nechceli sme to však viac komentovať, pretože sila filmu je práve v tom, čo sa nepovie.“

Dnes sú veľmi populárne biografické filmy o veľkých osobnostiach. Prečo si myslíte, že aj neznáma žena môže mať úspech?

„Pozrite sa, osud ženy, ktorá musí vystáť milión rán, postaviť sa osudu a pritom dokázať niečo zmysluplné a krásne, to je nejaký príbeh. Ľudia sa vedia do toho vcítiť, a to je základ. Ani Rómea a Júliu nikto nepoznal, a ako to dodnes prežívame. Zistil som, že ľudia sú egoisti. Všade hľadajú riešenie na svoj život, šťastie, úspech, kritické situácie, preto všetko porovnávajú so sebou. Takže mama síce nie je slávna, nie je ani Napoleon, ani Annie Leibovitz, ale je to charakter. A nesmierne silný. A keď vidia jej umelecké fotky, povedia si, tá žena je talent. Niečo vie. Keby v tom Osvienčime prišla o život, bola by to strata.“

Magda Vášáryová má od Zuzany Mináčovej tiež nejeden portrét. FOTO - ARCHÍV M.M.