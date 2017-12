O Man Bookerovu cenu bojuje už iba šesť kníh

Víťaza prestížnej literárnej ceny vyhlásia 13. októbra. Pozrite si, kto bol nominovaný.

16. sep 2015 o 15:34 kul

Vyhrať tento rok môže aj kniha The Fishermen od Chigozie Obioma.(Zdroj: Scribe)

Do užšieho výberu na literárne ocenenie Man Booker Prize sa dostali len dvaja Briti Tom McCarthy a Sunjeev Sahota, informoval Guardian.

Minulý rok ju porota udelila Austrálčanovi Richardovi Flanaganovi za vojnovú love story The Narrow Road to the Deep North.

Medzi ostatných víťazov patria: Iris Murdoch, William Golding, Kazou Ishiguro, Margaret Atwood, Yann Martel či Salman Rushdie.

Shorlist pre rok 2015:

Tom McCarthy – Satin Island

Marlon James – A Brief History of Seven Killings

Hanya Yanagihara – A Little Life

Anne Tyler – A Spool of Blue Thread

Sunjeev Sahota – The Year of the Runaways

Chigozie Obioma – The Fishermen