Tisíce stále snívajú sen o SuperStar

Zdá sa, že čoraz viac ľudí sníva svoj sen o tom, že sa stanú superstar. A divákov stále baví sledovať ich cestu za slávou. Show teda môže pokračovať.

17. sep 2015 o 8:36 Iris Kopcsayová

Je to už siedmy raz, čo si fanúšikovia populárnej speváckej súťaže SuperStar sadajú k televíznym obrazovkám. Show, ktorú v rôznych obmenách sledujú diváci po celom svete, sa u nás udomácnila v roku 2004. Od roku 2009 je SuperStar „federálna“, teda Česi aj Slováci súťažia spolu.



Tohtoročná porota. Zľava: Ondřej Soukup, Marta Jandová, nová členka poroty - mladá speváčka, skladateľka, moderátorka a módna ikona Klára Vytisková, a dlhoročný porotca Pavol Habera. Vytisková študovala džezový spev, hosťovala v niekoľkých kapelách. Je spoluzakladateľkou skupiny Toxique, ktorá v roku 2009 získala ocenenie Anděl v kategórii Objav roku. Na začiatku roku 2013 rozbehla autorský hudobný projekt Klara. Diváci ju mohli spoznať aj ako moderátorku úspešnej hudobnej hitparády Medúza. Známa je svojou záľubou v móde, o ktorej píše na módnych blogoch.

Niektorí českí súťažiaci majú občas problém porozumieť slovenským moderátorom a porotcom, ale inak tým súťaž získala na atraktívnosti. Súboj je o to napínavejší, že vo finále nebojujú len dvaja finalisti či finalistky alebo niekedy dve pohlavia, ale aj dve národnosti.

Šindlerová bodovala v slávikovi

Víťazkou prvého ročníka sa stala Katka Koščová. Jej víťazstvo bolo prekvapivé, pretože hoci od začiatku presvedčila vynikajúcim hlasom, mala silnú konkurenciu v Martine Šindlerovej. Tá sa aj po skončení súťaže objavovala ako speváčka na rôznych podujatiach a rozbehla úspešnú kariéru, no médiá o nej písali najmä v súvislosti so vzťahom s vtedajším šéfom bratislavského Dopravného podniku Branislavom Záhradníkom. Od devätnásťročnej Martiny bol starší o pätnásť rokov.



Martina Šindlerová

Dnes majú obaja iných partnerov. Napriek tomu, že pozornosť pútalo Šindlerovej súkromie, venovala sa naplno spevu. Debutový album získal dve ocenenia hudobnej akadémie Aurel v roku 2005 v kategórii najpredávanejší album - speváčka a najpredávanejší album - absolútny víťaz. V tom istom roku sa v súťaži Zlatý slávik Šindlerová umiestnila na piatom a v roku 2006 na štvrtom mieste.



Súperky. Katka Koščová a Martina Šindlerová

Po maturite začala externe študovať právo na Paneurópskej vysokej škole.

Na jeseň roku 2007 Martina poslucháčom predstavila pieseň Pekelná cesta do neba a v máji 2008 vydala svoj druhý radový album s názvom Čo sa to tu deje, na ktorom spolupracoval aj hudobník a producent Oskar Rózsa.

Koščová ide vlastnou cestou

Ako povedala víťazka Katka Koščová v rozhovore pre SME, nemala pocit, že by jej sláva v čase SuperStar bola celkom zaslúžená. „Zdalo sa mi, že celý ošiaľ je vytvorený umelo, čo vlastne aj bol, na druhej strane s tým treba počítať, veď o to tam ide. Všetko je na človeku a jeho okolí, musí sa s tým vyrovnať po svojom. Priznávam, že mi pripadalo šialené, keď nám po skončení súťaže boli firmy za nejaké tri pesničky na halfplayback ochotné platiť obrovské peniaze.



Katka Koščová, víťazka prvého ročníka slovenskej SuperStar.

Na jednej strane som si fakt dobre zarobila, na druhej som mala zlý pocit, že som nič nedokázala, že je to nezaslúžené. Nech by som robila na pódiu čokoľvek, peniaze som mala isté. Oveľa viac ako samotná súťaž ma teda šokovali skôr okolnosti, ktoré prišli po nej. A hoci sme solídne zarábali, mala som problém sa s tým vnútorne stotožniť.“ No napokon jej odľahlo, začala si robiť vlastné skladby.

Cmorik slávikom, Berkyová matkou

Víťazmi ďalších dvoch slovenských súťaží boli Peter Cmorik a Vierka Berkyová. Talentovaný Cmorik bol od začiatku Haberovým favoritom, spevák naňho ako porotca nešetril chválou. Peter po súťaži vydal CD s názvom Nádherný deň a v roku 2006 sa stal Zlatým slávikom.



Peter Cmorík

V roku 2007 sa objavil v muzikáli Traja mušketieri, kde hral d´Artagnana. Bol nominovaný na OTO 2007 a skončil na 2. mieste.