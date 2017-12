Robin Wright: Nežila som v tieni Seana Penna

Kritici označujú seriál House of Cards za prelomový v jej kariére, do kín prichádza aj dráma Everest, kde hrá manželku horolezca.

17. sep 2015 o 15:20 Alena Štifilová

„Tridsať rokov mi trvalo, kým som sa stala tým, kým som chcela. Trochu dlhý čas, ale konečne mám pocit, že som pripravená, že som osobnosť,“ hovorí Robin Wright.

Mala dvadsaťosem, keď stvárnila Jenny, životnú lásku Forresta Gumpa. Krásna ako obrázok, dlhé blond vlasy, Tom Hanks bol ňou očarený aj v skutočnosti.

„Už vtedy z nej vyžarovalo niečo tajuplné a magické, vychádzalo to z jej fyzickej krásy a elegancie,“ zaspomínal si v apríli v rozhovore pre The Gainesville Sun.

Americkí diváci si ju v roku 1994, keď mal Forrest Gump premiéru, pamätali ešte zo štvorročného účinkovania v telenovele Santa Barbora a z rozprávky Princezná Nevesta, ktorá sa stala v USA veľkým hitom. Stvárnila v ňom princeznú, podľa mnohých jednu z najkrajších v Amerike.

Film režiséra Roberta Zemeckisa sa však pohyboval v úplne inej, oveľa vyššej spoločnosti.

Získal trinásť nominácií na Oscara, šesť z nich premenil a Robin Wright začala dostávať ponuky, ktoré sa neodmietajú. Napríklad zahrať si po boku Kevina Costnera v snímke Robin Hood: Kráľ zbojníkov. Postavu Lady Marion však neprijala, rovnako ani ďalších trinásť ponúk.

„Už som bola zaškatuľkovaná ako citlivé, chápajúce dievča alebo ako žena trpiteľka,“ vysvetľuje. „Bola som z toho unavená. Pomyslela som si, prečo si nevyberať.“



S Tomom Hanksom v snímke Forrest Gump (1994). FOTO: OUTNOW.CH

Sean zarábal viac

Druhým dôvodom bola rodina. V čase, keď prišiel do kín Forrest Gump, bola už matkou trojročnej Dylan Frances a ročného Hoppera Jacka. Chcela byť doma a starať sa o deti.

So Seanom Pennom sa zoznámila pri nakrúcaní drámy Stav milosti, ona mala dvadsaťtri, on tridsať a obaja krátku skúsenosť s manželstvom. Sean Penn bol ženatý s Madonnou, Robin Wright s hercom Danom Witherspoonom.

Do nového manželstva sa neponáhľali, zosobášili sa až po šiestich rokoch a kvôli deťom, ktoré už mali päť a tri roky, si Robin Wright pridala k svojmu priezvisku Penn a odsťahovali sa z Los Angeles.

Bola to veľká udalosť, nie veľmi známa herečka sa vydala za americký idol, za herca, ktorého meno malo podobný cveng, ako keby ste povedali James Dean alebo Marlon Brando. Viacerí ju ľutovali, presvedčení, že v tieni jeho slávy bude trpieť a nemá šancu na vlastnú kariéru, ktorá naozaj prestala rásť.

„Mladým dievčaťom som sa stala rýchlo, ale dospieť na ženu mi trvalo veľmi dlho,“ vysvetľuje v rozhovore pre Vanity Fair.

„Spolunažívaniu sme sa učili za pochodu. Ako rodičia sme sa zhodli, že nebudeme pracovať obaja v tom istom čase, aby bol vždy jeden z nás s deťmi. On zarábal viac ako ja v tom čase, takže to bolo jednoduché rozhodnutie – ty pracuješ, ja ostávam s deťmi.“

Ak hrala, tak len vo filmoch s ním, čo je síce v rozpore s tým, čo tvrdí, ale dodnes na to rada spomína. „Hrať spolu, on režíruje mňa (napríklad dráma Križovatka smrti, pozn. red.), to bolo úžasné.“



S bývalým manželom Seanom Pennom. FOTO: SITA/AP

Druhý pokus nevyšiel

Po štrnástich búrlivých rokoch a viacerých rozchodoch sa nakoniec v roku 2010 rozviedli.