Ako sa končí večný žúr

Divadlo Andreja Bagara otvára sezónu hviezdou nemeckého divadla.

17. sep 2015 o 19:14 Eva Andrejčáková

V Nitre pripravili na začiatok sezóny experiment. Dve hry v jeden večer povedie česko­slovenský tandem.

Braňa Holíčka si asi najviac pamätáme zo známej rozprávky Sokoliar Tomáš. Odvtedy prešli roky a z odvážneho detského herca vyrástol divadelný režisér, ktorý úspešne uvádza autorské tituly v českých divadlách.

Sila stiesnenej nálady

V tejto sezóne prvý raz režíruje aj na Slovensku. Na pozvanie nitrianskeho Divadla Andreja Bagara sa stal súčasťou neobvyklého projektu – experimentu dvoch inscenácií uvádzaných v jeden večer v česko-slovenskom režisérskom tandeme so Svetozárom Sprušanským. Spolu naštudovali dve hry mladého dramatika Ewalda Palmetshofera: Faust je hladný a Hamlet je mŕtvy. Dnes majú premiéru.



Košický rodák Braňo Holíček.⋌ FOTO – DALIBOR KRUPKA

„Pracovali sme nezávisle,“ hovorí hosťujúci režisér. „Jediná spoločná zásada bola, aby sme dodržali časový limit. Mohol som pracovať slobodne, ako si predstavujem, že by to malo vyzerať, s jedinou podmienkou, že nezruším text. V českých divadlách sa mi to už totiž prihodilo.“

Pevný text Palmetshofera, v súčasnosti asi najznámejšej hviezdy nemeckého divadla, vraj Holíčkovi napokon umožnil nájsť si to svoje. Hoci zo začiatku vyzeral ako nezmyselný, napokon sa z neho podarilo vydolovať podstatu existenčného pocitu dnešného tridsiatnika.

„Vyviera z neho zvláštna, neopísateľná, trochu stiesňujúca nálada. Autor sa v hre inšpiroval slávnym faustovským námetom a ten prenáša do horúcej súčasnosti. Klipovito poskladaný príbeh hovorí o skupinke priateľov, ktorí trávia čas nekonečnými večierkami, zábavou a navodzujú si tak dojem, že život je jeden nekončiaci sa žúr, kde sa svojimi životmi len tak ledabolo prehrabávame. Ako je to však naozaj? Čo sa musí stať, aby to človekom otriaslo?



Z inscenácie Hamlet je mŕtvy.

Smutní a hladní

„Náš Faust túži poznať, či svet plný tovarov a hmotných statkov, ktorými sa človek zásubuje, je ten správny, a či v ňom môže byť skutočne šťastný. Zisťuje, že nie, a preto ostáva hladný,“ hovorí režisér. Spolu s hrdinami príbehu sa pokúša vyrovnať so smútkom a tragédiami okolo nás.

Hamlet je mŕtvy – hovorí o smútku aj druhá hra a jej príbeh je vcelku jednoduchý. Štvorica tridsiatnikov uviazne vo svojich životoch na mŕtvom bode a čaká, či sa stane niečo, čo ich z pasivity a smútku dostane. Len čas ukáže, že najnapínavejšie životné príbehy sa môžu udiať v ich vlastnej rodine.

Faust je hladný a Hamlet je mŕtvy. Ako budeme ďalej žiť? – pýtajú sa tvorcovia nitrianskeho divadla v nových tituloch tejto sezóny. Na snímke vľavo dolu