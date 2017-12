Cura nie je maska, ale to, čo je za ňou

Sezónu v Slovenskom národnom divadle otvorí svetoznámy tenor José Cura.

17. sep 2015 o 19:26 Eva Andrejčáková, ea

Sezónu v Slovenskom národnom divadle otvorí svetoznámy tenor José Cura.

Operný velikán José Cura sa len pred pár dňami vrátil z Číny. Počas prechádzky čínskymi ulicami vraj prišiel na veľký trh, kde predávali najrôznejšie jedlá. Za iných okolností by sa ich bál ochutnať, no prostredie ho presvedčilo. Keď mu trhovci ponúkli chrobáky a pavúky, samozrejme, pražené a solené, zažil šok, no namiesto toho, aby sa znechutene odvrátil, odhodlane ich ochutnal.

Svet je krásny, lebo je pestrý

„Je to presne to isté, čo sa v histórii deje s umením. Keď umelci ponúknu nové veci, vždy sa nájdu takí, čo ich odsúdia. Stalo sa to aj Komediantom. No, chvalabohu, svet je krásny, lebo je pestrý,“ povedal na tlačovej konferencii v Slovenskom národnom divadle.

V Leoncavallovej veristickej dráme v dvoch dejstvách si zaspieva Cania. „Ja nie som maska, ale to, čo je za ňou,“ hovorí o svojej postave starnúceho herca, ktorý sa od zatrpknutého intrigána dozvie o nevere svojej mladej ženy a z pomsty zabije ženu i svojho soka. José Cura dnes na našej prvej scéne slávnostne otvorí novú sezónu. Na rad príde aj Sedliacka česť, oba kusy bude dirigovať Rastislav Štúr.

Komedianti spolu s Mascagniho Sedliackou cťou reprezentujú taliansky verizmus, ktorý sa na prelome 19. a 20. storočia zameral na pravdu všedného dňa, ale aj na pravdu lásky a hrdinstva.

Odkaz Komediantov

Podľa slávneho tenora však dôležitým odkazom Komediantov nie je láska či žiarlivosť, ale to, čím v skutočnosti sme a čo nepredstierame.

José Cura sa zapísal do dejín opery, keď v roku 2003 v hamburskej opere Sedliacku česť sám dirigoval a po prestávke vystúpil na javisko v úlohe Cania v Komediantoch. Charizmatický muž presvedčil svojimi interpretáciami mnohé svetové operné domy. Teraz si chce opäť získať našich divákov.